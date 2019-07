Das Oberlandesgericht in Stuttgart hat eine IS-Rückkehrerin aus dem Raum Baden-Baden zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sabine S. soll im Internet Werbung für den IS gemacht haben.

Wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat hat das Stuttgarter Oberlandesgericht eine 32 Jahre alte Deutsche am Freitag zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt.

Sie hatte von Ende 2013 bis August 2017 in Syrien und im Irak gelebt. Mitte 2018 wurde sie nach der Rückkehr aus dem Kriegsgebiet in Baden-Baden festgenommen.

32-Jährige lebte fast vier Jahre in Syrien

Die Bundesanwaltschaft hatte sechs Jahre Gefängnis beantragt, der Anwalt der Frau hingegen drei Jahre Haft. Im Laufe des Verfahrens hatte sich die Mutter von der Terrororganisation losgesagt. Nach Darstellung der Bundesanwaltschaft hatte sie kurz nach ihrer Ankunft in Syrien einen ihr bis dahin unbekannten IS-Kämpfer geheiratet. Mit ihm lebte sie dann zusammen und führte auch den Haushalt. Er kam später bei Kampfhandlungen ums Leben.

Sabine S. soll unter anderem Schießtraining und mehrere Waffen bekommen haben. Der Anklage zufolge pries Sabine S. in mehreren Internetblogs das Leben beim IS an. Ziel sei es gewesen, möglichst viele Leute zur Ausreise in das Krisengebiet zu gewinnen.

Als 22-Jährige zum Islam konvertiert

Im Alter von 22 Jahren war sie zum Islam konvertiert. Die Frau, die eigentlich aus dem Raum Baden-Baden stammt, hatte 2013 mit dem Vater ihrer beiden ersten Kinder in Berlin gelebt. Von diesem trennte sie sich, um dann nach Syrien in das Kriegsgebiet zu reisen. Zuvor hatte sie sich nach eigenen Angaben radikalisiert. "Ich wollte unter dem islamischen Gesetz leben, aber nicht kämpfen", sagte Sabine S. zum Prozessauftakt in einer Erklärung.