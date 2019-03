per Mail teilen

Das Landgericht Stuttgart hat die Mietpreisbremse in Baden-Württemberg aus formellen Gründen für unwirksam erklärt. Das Urteil könnte Signalwirkung für das ganze Land haben.

Das Urteil fiel im Rahmen eines Zivilverfahrens, in dem sich die Klägerin jetzt nicht mehr auf die Mietpreisbremse berufen kann. Sie sei unwirksam, weil das Wirtschaftsministerium deren Begründung nicht veröffentlicht habe, warum in einem bestimmten Gebiet eine Mietpreisbremse gelten soll, erklärte das Gericht am Mittwoch.

Verordnung in BW unwirksam

Damit hat das Gericht nicht über die Mietpreisbremse an sich entschieden. Vielmehr wurde ein Urteil darüber getroffen, ob die entsprechende Verordnung im Land wirksam ist. Mit einer Verordnung wird Bundesrecht in Landesrecht umgesetzt. Demzufolge hat das in diesem Fall laut Gericht aber nicht funktioniert.

Welche Regelung gilt bisher?

In Gebieten Baden-Württembergs mit einem angespannten Wohnungsmarkt gilt bislang eine maximale Mieterhöhung bei Neuvermietung von zehn Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete. In fast 70 betroffenen Kommunen könnten neue Mieter jetzt schutzlos sein, wenn der Vermieter diese Grenze überschreitet. Das Landgericht Stuttgart hat damit ein Urteil des Amtsgerichts Stuttgart bestätigt. Eine Revision ist nicht zugelassen.

Das zuständige Wirtschaftsministerium hat auf das Urteil reagiert und die fehlende Begründung jetzt im Internet veröffentlicht. Außerdem will Wirschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Verordnung vorzeitig überarbeiten. Dabei will sie auch neu darüber entscheiden, in welchen Gebieten die Mietpreisbremse gelten soll.