Volle Autobahnen, Bahnhöfe und Flughäfen: Zu Ferienbeginn ist in Baden-Württemberg vieles wie immer - mit einer Ausnahme.

Normalerweise beginnt der Sommer für die knapp 1,5 Millionen Schüler und mehr als 137.000 Lehrer in Baden-Württemberg an einem Donnerstag. Dieses Jahr ist das anders: Ferienbeginn ist erst am 29. Juli, einem Montag. "Das ist in der Tat ungewöhnlich", sagte Christine Sattler, Sprecherin des Kultusministeriums. Grund sei, dass Ostern diesmal relativ spät im Kalender gelegen habe. Weil einige Bundesländer deswegen nicht wie sonst als erste in die Sommerferien starten wollten, mussten sich mehrere "bewegen", so Sattler. Baden-Württemberg starte deswegen einmalig eine halbe Woche später.

Stau auf Autobahnen droht

Ansonsten ist die Situation wie gewohnt: Weil sich viele Menschen auf den Weg in die Ferien oder zurück nach Hause machen, wird es voll auf den Straßen und Schienen. Besonders staugefährdete Strecken sind nach Angaben des Innenministeriums die A5 zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden, die A6 zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld sowie die A7 zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen.

Mit Staus rechnen müssen Reisende laut ADAC zudem auf Routen zur Nord- und Ostsee sowie in Richtung Schweiz und Österreich. In Tirol und Salzburg könnten zudem Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichstrecken die Situation auf Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn verschärfen.

Agrarminister: Appell an Autofahrer

Agrarminister Peter Hauk (CDU) appellierte an die Autofahrer, an Autobahnraststätten nicht unachtsam Lebensmittel zu entsorgen. Hintergrund ist eine mögliche Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Immer wieder komme es vor, dass Reisende oder Berufskraftfahrer an Tankstellen, Raststätten oder Autobahnparkplätzen Speisereste hinterlassen. Die Behörden wollen verhindern, dass Wildschweine infizierte Lebensmittel aus dem Ausland fressen. In Deutschland ist die Krankheit bislang noch nicht aufgetreten.

Bei der Deutschen Bahn sind vor allem Verbindungen in Richtung Nord- und Ostsee sowie Österreich und Italien stark nachgefragt. Man gehe aber nicht von einer angespannten Betriebssituation aus, so ein Sprecher. Wegen der Hitze würden Klimaanlagen zusätzlich gewartet und Wasser für die Fahrgäste bereitgestellt.

Der Stuttgarter Flughafen rechnet am Freitag mit bis zu 50.000 Passagieren, die in den Urlaub wollen oder wieder zurückkommen. An normalen Tagen sind es einer Sprecherin zufolge zwischen 30.000 bis 35.000. Sie empfiehlt, etwas mehr Zeit für den Check-in und die Sicherheitskontrollen einzuplanen. Mit mehr Passagieren rechnen auch die Flughäfen in Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden.

Zusatzangebot für Schüler

Rund 1.400 Schülern bleibt möglicher Reisestress erst einmal erspart: Sie nehmen an den sogenannten Sommerschulen teil, einem Programm des Landes. An 51 Standorten im Land gibt es das zusätzliche Lernangebot für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Dazu kommt ein Freizeitangebot von Kooperationspartnern vor Ort, etwa in den Bereichen Sport, Musik oder Natur und Umwelt.

"Die Sommerschulen sind ideal für Schüler, die noch Zeit zur Vertiefung oder einen Motivationsschub brauchen, vielleicht auch einfach wieder mehr Spaß am Lernen finden wollen", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Grundschulkinder (dritte und vierte Klasse) sowie an Jugendliche von Hauptschulen, (Werk-) Realschulen und Gemeinschaftsschulen nach Klassenstufe sieben.