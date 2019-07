Die gelernte Journalistin Susanne Wetterich ist neue Vorsitzende der Frauen-Union in Baden-Württemberg. Auf dem Parteitag in Urbach äußerten die CDU-Frauen Unmut über ihre männerdominierte Partei.

Die neue Vorsitzende Wetterich gab sich auf dem Parteitag kämpferisch. SWR

Die 63-Jährige setzte sich am Samstag in Urbach (Rems-Murr-Kreis) in einer Kampfabstimmung gegen Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz durch. Von 170 abgegebenen Stimmen bekam Wetterich 92 Stimmen - auf Schütz entfielen 75 Stimmen. Es gab drei Enthaltungen.

Die bisherige Vorsitzende Inge Gräßle war nicht mehr angetreten. Wetterich hatte in ihrer Rede gemahnt, die CDU müsse die Frauenförderung ernst nehmen - ansonsten verliere sie Mehrheiten in der Bevölkerung. Die Frauen selbst müssten kämpferisch für ihre Positionen einstehen.

Wetterich kündigte an, eine Reform des Landtagswahlrechts wieder auf die Agenda bringen zu wollen, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Die CDU-Landtagsfraktion hatte sich im vergangenen Jahr gegen eine Reform gestellt. In der grün-schwarzen Koalition gilt das Thema bis zur Landtagswahl 2021 für erledigt. Im Landtag wird die CDU derzeit von 33 Männern und zehn Frauen vertreten.

CDU-Frauen fordern mehr Mitsprache

Die bisherige Vorsitzende Gräßle war zuvor hart mit der baden-württembergischen CDU ins Gericht gegangen. Die CDU halte an ein System zur Nominierung von Kandidaten fest, das 60 Jahre alt sei und von einer zufälligen Personalauswahl auf der Ebene der vier CDU-Bezirke abhänge. Ergebnis sei, dass nicht nur Frauen, sondern auch andere gesellschaftliche Gruppen wie Migranten in den Parlamenten unterrepräsentiert seien. "Wo andere mit einem Angebot an Personen, an Vielfalt, der Abbildung gesellschaftlicher Gruppen und der Inhalte punkten, machen wir es so, wie wir es immer gemacht haben." Das erweise sich als Ballast für künftige Wahlerfolge.

Die bisherige Vorsitzende Inge Gräßle kritisiert ihre eigene Partei scharf. SWR

Die Frauen in der baden-württembergischen CDU fordern mehr interne Mitsprache und größere Chancen auf politische Mandate in den Parlamenten. Ihre Blicke richten sich zunehmend auf die designierte CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021, Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Eisenmann bleibt vage

Diese räumte in Urbach zwar einen internen Nachholbedarf bei der Frauenförderung ein. Sie vermied es aber, sich auf konkrete Regelungen festzulegen. Eisenmann betonte, es gehe darum, alle gesellschaftlichen Gruppen in der CDU mitzunehmen - etwa auch die Senioren und junge Leute. Auf die Frage, wie viele Frauen sie als Regierungschefin ins Kabinett holen würde, antwortete sie vage. "Dass ich persönlich dafür stehe, dass Frauen und Männer gleichermaßen eine Rolle spielen, ist, glaube ich, klar." Es sei aber zu früh für konkrete Festlegungen. "Lassen Sie uns den Bär erst einmal erlegen, bevor das Fell verteilt wird."