Der kräftige Sturm am Sonntagabend hat auch in Baden-Württemberg viele Einsätze ausgelöst. Laut Polizei handelte es sich vor allem um beschädigte Dächer, umgestürzte Bäume und abgeknickte Verkehrsschilder.

Besonders im Großraum Karlsruhe kam es am Sonntag zu rund 70 wetterbedingten Einsätzen. Auf der Autobahn 5 stürzte ein Baum nahe Büchenau auf die Fahrbahn. Dabei wurde die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Ab Sonntagmittag habe es in der Region immer wieder heftige Sturmböen gegeben, hieß es.

Auch in Stuttgart mussten Rettungskräfte zu rund 25 Einsätzen ausrücken. Wie im Rest des Landes blieben größere Schäden aber wohl aus.

Sturm lässt Bäume umknicken

Laut Polizei wurden im Landkreis Reutlingen Zäune und Schilder umgeweht. Insgesamt 15 Mal musste die Feuerwehr ausrücken. Im Kreis Calw musste mehrfach Bruchholz beseitigt werden, unter anderem in Bad Herrenalb. Auch im Kreis Tuttlingen knickten vereinzelt Bäume um. Zu größeren Schäden oder Straßensperrungen kam es nicht.

Wettervorhersage für Baden-Württemberg

In den nächsten Tagen wird das Wetter in Baden-Württemberg zunehmend sonnig. Nach einem stürmischen Wochenende lässt der Wind am Montagnachmittag nach, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Vereinzelte Wolken lösen sich von Dienstag auf Mittwoch auf. Der Sonnenschein lasse die Temperaturen steigen: Von zwei bis acht Grad am Anfang der Woche auf bis zu elf Grad am Donnerstag und Freitag.