Gut drei Tage mit reichlich Regen haben in Baden-Württemberg für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Jetzt soll sich das Wetter aber erstmal beruhigen.

Orkanartige Böen und teils ergiebiger Dauerregen haben in vielen Teilen des Landes Spuren hinterlassen. Die Feuerwehren in den Kreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar waren in der Nacht zum Dienstag im Dauereinsatz. Wie die Polizei berichtete, wurden dort insgesamt 47 auf Straßen gestürzte Bäume gemeldet. In Vöhringen (Kreis Rottweil) deckte der Sturm das Wellblechdach eines Wohnhauses teilweise ab, wodurch auch der Kamin einstürzte.

Dauer 1:43 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Unwetter verursacht Schäden in Baden-Württemberg Viele Flüsse im Land führen Hochwasser, auch die Elz bei Waldkirch im Breisgau (Kreis Emmendingen). Dort haben Rettungskräfte am Dienstagmorgen die Leiche eines 23-Jährigen geborgen. Ob der Mann ertrunken ist, steht noch nicht fest. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

Umgestürzte Bäume blockieren Schienen

In Freiburg und Umgebung rückten die Einsatzkräfte knapp 50 Mal aus. Der Wind war so stark, dass er Ziegel von zwei Häusern abdeckte. Erdrutsche und umgestürzte Bäume sorgten in Südbaden für Streckensperrungen. Der Zugverkehr zwischen Titisee und Seebrugg musste eingestellt werden. Im Kreis Waldshut fiel an mehreren Orten der Strom aus. Auch in den übrigen Landesteilen berichteten die Polizeipräsidien von umgestürzten Bäumen und kleineren Überschwemmungen.

In Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) stürzte laut Polizei eine Tanne auf ein Haus, durchbrach den Dachstuhl und beschädigte drei parkende Fahrzeuge. Dabei entstand Schaden in Höhe von 60.000 Euro.

Das Unwetter hatte auch vergleichbare Auswirkungen in Rheinland-Pfalz und Bayern.

Flüsse treten über die Ufer - Schifffahrt unterbrochen

Von Samstagmittag bis Dienstagmittag gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Regenfälle von zum Teil deutlich mehr als 100 Litern je Quadratmeter.

Der Rhein bei Karlsruhe stieg am Pegel Maxau am frühen Dienstagnachmittag auf 7,41 Meter, blieb damit aber noch unter dem Wert von 7,50 Metern, bei dem die Schifffahrt eingestellt wird. Der Neckar in Heidelberg hatte am Dienstagvormittag seinen höchsten Wert von 4,09 Metern erreicht, anschließend sank der Wasserstand wieder. Der niedrig gelegene Abschnitt der Bundesstraße 37 entlang des Flusses wurde überspült und ist gesperrt. Auf dem gesamten Neckar ist die Schifffahrt eingestellt. Das Wasser steht derzeit fast drei Meter über dem normalen Niveau.

Kommunen im Kreis Heilbronn kämpfen mit Wassermassen

Die Wassermassen machen auch vielen Kommunen in Heilbronn-Franken zu schaffen. In Bad Friedrichshall hat die Feuerwehr Hochwasserschutzwände am Kocherrufer aufgestellt. In Hardthausen sind die Einwohner aufgefordert worden, das Trinkwasser vorsorglich abzukochen. Wie das Bürgermeisteramt mitteilt, sind die Quellen und Tiefbrunnen in Hardthausen durch die starken Regenfälle getrübt.

In einigen kleineren Flüssen wurden die Werte für das zehnjährliche Hochwasser erreicht. Das ist der Wasserstand, der im langfristigen statistischen Mittel etwa alle zehn Jahre vorkommt.

Dauer 0:26 min Dauerregen Heilbronn Trotz starker Windböen und viel Regen gibt es in der Region Heilbronn-Franken bislang nur kleinere Schäden. Der Pegel am Neckar ist in der Nacht von Montag auf Dienstag an einigen Stellen wieder leicht gesunken.

Großeinsatz nach falschem Alarm

Bei Altbach (Kreis Esslingen) hat ein Autofahrer eine Fahrwassertonne auf dem Neckar mit einem Kanufahrer in Not verwechselt und damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst, so die Polizei in Göppingen. Bei einer sofort eingeleiteten Rettungsaktion waren ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei Stuttgart, mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Reutlingen sowie drei Fahrzeuge und drei Boote mit insgesamt 32 Einsatzkräften der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft im Einsatz. Mehrere Feuerwehren rückten mit insgesamt 74 Einsatzkräften an. Nach einer Stunde stellte sich laut Polizei heraus, dass der Autofahrer eine rote Fahrwasserbegrenzungstonne gesehen hatte, an der sich ein Baumstamm verfangen hatte.

Wetter soll sich beruhigen

Am Dienstag gab es noch Schauer in Baden-Württemberg, oberhalb von 400 Metern als Schnee. Im Hochschwarzwald sollen nach DWD-Angaben bis Mittwoch noch bis zu 35 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Oberhalb von 400 bis 600 Metern muss mit Straßenglätte gerechnet werden, oberhalb von 1.000 Metern kann es wegen des kräftigen Windes zu Schneeverwehungen kommen. In den kommenden Tagen soll es trocken bleiben.