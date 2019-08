Nach heftigen Gewittern kommt es teilweise zu Behinderungen im Zug- und Autoverkehr. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein tödlicher Unfall bei Leonberg. An einem Badesee konnte ein Mann wetterbedingt nicht mehr gerettet werden.

Dauer 0:22 min Tödlicher Unfall nach Aquaplaning Am Mittwochmorgen kam es auf der A81 am Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen) zu einem tödlichen Unfall. Der Autofahrer war ins Schleudern geraten und verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Mittwochmorgen kam es wegen Aquaplanings zu einem tödlichen Unfall auf der A81 im Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen). Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer vom Leonberger Dreieck in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen sein. Er geriet ins Schlingern, wurde aus dem Wagen geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehr in Richtung Heilbronn wurde über den Standstreifen geleitet.

Auch Zugverkehr hat unter Wetter zu leiden

Eine Oberleitungsstörung zwischen Karlsruhe und Rastatt behindert aktuell den Zugverkehr auf der Rheintalbahn. Die Strecke von Karlsruhe über Ettlingen nach Rastatt ist gesperrt. Die Züge werden in beiden Fahrtrichtungen über die parallel verlaufende Strecke von Karlsruhe über Durmersheim nach Rastatt umgeleitet.

Die ICE- und TGV-Züge zwischen Frankfurt und Paris werden umgeleitet, sodass die Haltestellen Karlsruhe und Straßburg entfallen.

Umgestürzte Bäume behindern Autoverkehr

Laut Polizei stand in der Nacht auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt zeitweise das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch. Es kam zu Aquaplaning. Zudem behinderten zahlreiche Äste den Verkehr, die Autobahn musste gesperrt werden. Die Autobahn war für rund sechs Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich vorübergehend über acht Kilometer.

An der angrenzenden B3 bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) mussten Autofahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen, weil kein Fortkommen mehr möglich war. Die Polizei will die Autofahrer am Morgen informieren, wenn die Fahrbahn wieder frei ist und sie zurück zu den Autos können.

Ebenfalls in Ettlingen verursachte ein heruntergerissenes Blechdach einen Schaden von rund 150.000 Euro. Nach Angaben der Polizei flog das rund 150 Quadratmeter große Dach am späten Dienstagabend auf ein benachbartes Autohaus und beschädigte neben dem Gebäude zahlreiche Fahrzeuge.

Autos hängen in Gullischächten fest

Umgestürzte Bäume sorgten auch auf der B10 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) für Probleme. Die Polizeipräsidien in Ludwigsburg und Aalen berichteten von insgesamt drei Autos, die in Gullischächten festhingen, nachdem die Gullideckel durch das Wasser hochgedrückt worden waren. Verletzt wurde dabei laut Polizei aber niemand.

Dauer 0:32 min Behinderungen auf der B10 wegen Starkregens Auf der B10 bei Schwieberdingen (Ludwigsburg) kam es in der Nacht zu Behinderungen. Grund war ein schweres Gewitter mit Starkregen und Sturm.

Stromausfall am Dienstagabend

Die Gewitter sorgten vielerorts für vollgelaufene Keller, umgeknickte Bäume und herumfliegende Gegenstände. In Teilen Rastatts fiel am Dienstagabend der Strom aus. Retter rückten am Abend in Pforzheim und dem Umland zu rund 120 Einsätzen aus.

Im Süden Mannheims kam es zu mehr als 100 Einsätzen. Viele Autos wurden in Mannheim beschädigt, die Polizei schätzt nach eigenen Angaben den Schaden auf rund 230.000 Euro. Besonders schwer tobten die Gewitter außerdem über der Stadt Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis.

Schwieriger Rettungseinsatz

Bei einem Badeunfall in der Nähe von Karlsruhe starb am Abend ein junger Mann - das Unwetter erschwerte die Suche nach dem vermissten Schwimmer sehr. "An der Einsatzstelle angekommen, entschied sich die Einsatzleitung aufgrund des tobenden Unwetters zunächst, keine Boote einzusetzen", berichtete ein Sprecher. Dann kamen sie doch zum Einsatz, aber die Hilfe kam zu spät. Nach etwa 45 Minuten fanden Taucher den leblosen Körper.