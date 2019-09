"Fridays for Hubraum" war als spaßige Antwort auf "Fridays for Future" gedacht, bevor Rechte die Gruppe kaperten. Der Organisator des baden-württembergischen Ablegers distanziert sich davon und sagt: "Wir sitzen alle im selben Boot."

Greta Thunberg, Schülerdemos auf der ganzen Welt, Diskussionen über Verbote und CO2-Steuern: Es gibt kaum ein Thema, das momentan so polarisiert wie der Kampf um den Klimaschutz. Da wundert es nicht, dass sich zu "Fridays for Future" auch eine Gegenbewegung gebildet hat: "Fridays for Hubraum", eine Gruppe auf Facebook.

Die Gruppe war als humorvoller Gegenentwurf zur Klimabewegung gemeint, von PS-Fans für PS-Fans. Innerhalb von nur wenigen Tagen konnte sie knapp 400.000 Mitglieder gewinnen. Doch nach kurzer Zeit kursierten auch rechte Parolen und Morddrohungen. Die Gruppe wurde zwischenzeitlich geschlossen, mittlerweile ist sie wieder geöffnet.

"Wir sitzen alle im selben Boot"

Der baden-württembergische Ableger von "Fridays for Hubraum" kommt immerhin auf gut 2.000 Mitglieder. Organisiert wird die Gruppe von Lkw-Fahrer Christian Hofmeister aus Karlsruhe. Im SWR Aktuell-Interview distanziert sich Hofmeister klar von den rechtsradikalen Umtrieben in der Community: "Es ist jeder willkommen. Wir dürfen hier keinerlei Unterschiede machen zwischen Nationalitäten, Geschlechtern, Religionen oder sonst irgendwas. Im Gegenteil: Wir sitzen alle im selben Boot."

Dauer 0:22 min Christian Hofmeister: "Wir sitzen alle im selben Boot" "Fridays for Hubraum" war als spaßige Antwort auf "Fridays for Future" gedacht, bevor Rechte die Gruppe kaperten. Der Organisator des baden-württembergischen Ablegers distanziert sich davon und sagt: "Wir sitzen alle im selben Boot."

"Der Politik zeigen, dass es so nicht geht"

Doch was will "Fridays for Hubraum" eigentlich? Hofmeister nimmt das Engagement der Gruppe durchaus ernst: "Man möchte sich präsent zeigen, man möchte der Politik zeigen, dass es einfach so nicht geht", so Hofmeister. Die Bürger würden durch Klimaschutzmaßnahmen wie steigende Spritpreise immer mehr belastet. "Für viele von uns ist das Maß voll", sagt Hofmeister.

"Fridays for Hubraum" will Bäume pflanzen

Ist der Gruppe der Klimawandel also egal? "Nein, auf keinen Fall", sagt Hofmeister. "Der Klimawandel sollte ein ganz wichtiger Grund sein, dass wir in unseren Gruppen etwas tun." Einige "Fridays for Hubraum"-Gruppen planen demnach bereits Baumpflanzaktionen, die auch in Baden-Württemberg bald realisiert werden sollen. "Die Leute möchten guten Willen zeigen", so Hofmeister. "Es betrifft uns am Ende alle, die wir hier leben."

Spaß beim Autofahren und Umweltliebe also. Und damit die Diskussionen über Spritpreise, Klimaschutz und Co. gesittet ablaufen, hat "Fridays for Hubraum" Baden-Württemberg auf Facebook klare Regeln aufgestellt: "Greta, Merkel, die Grünen sind alles Menschen, die eine eigene Meinung vertreten", heißt es da. "Lassen wir denen ihre Rechte, weil wir beanspruchen diese Rechte auch, und dafür sind wir in einer Demokratie."