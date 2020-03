Nach anderen Bundesländern will nun auch Baden-Württemberg Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen untersagen. Gesundheitsminister Lucha hat angekündigt, eine Verordnung auf den Weg zu bringen.

Wie ist die aktuelle Lage in Baden-Württemberg?

Wie geht das Land mit Großveranstaltungen um?

Welche Länder zählen zu den Risikogebieten?

Wer muss in Quarantäne?

Wie geht die Tourismusbranche mit den Stornierungen um?

Welche Kulturveranstaltungen wurden abgesagt?

Die meisten Fälle des neuartigen Coronavirus in Deutschland verzeichnen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg sind es am Dienstagabend 277 Fälle des neuartigen Coronavirus, meldet das Sozialministerium.

Coronavirus, Sars-CoV-2 und Covid-19 Coronavirus ist die geläufigste Bezeichnung für das neuartige Virus aus China. Dessen offizieller Name, den die WHO festgelegt hat, lautet Sars-CoV-2. Die aus dem Virus resultierende Lungenkrankheit heißt Covid-19.

Nach Bayern und anderen Bundesländern will auch Baden-Württemberg Veranstaltungen mit über 1.000 Menschen wegen des Coronavirus untersagen. Es werde eine bindende Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht, kündigte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart an. Für die Kommunen werde diese "als verbindliche Leitlinie dienen". Mit dem Verbot, das vor allem den Sport, Messen und die Kultur treffen dürfte, sollen Infektionsketten unterbrochen werden. Das Kabinett werde die Rechtsverordnung im Laufe der kommenden Tage beschließen, kündigte das Ministerium an.

Freiburg und Ravensburg haben am Dienstag sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorläufig untersagt. In Freiburg gilt das bis Ende März, in Ravensburg bis zum 11. April. Bei Events unter 1.000 Gästen appelliert die Stadt Freiburg an die Eigenverantwortlichkeit des Veranstalters. Auch der Freiburg-Marathon fällt aus. Das Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC wird am kommenden Samstag ohne Zuschauer ausgetragen.

Der Städtetag Baden-Württemberg begrüßte die "klare Regelung des Landes", die es noch erlaube, Veranstaltungen "unterhalb der 1.000-Personen-Grenze" zu bewerten.

Kommunale Spitzenverbände: Absage von Großveranstaltungen übertrieben

Seit Anfang der Woche wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen abgesagt - als Vorsichtsmaßnahme. Grundlage waren die Empfehlungen von Landesgesundheitsminister Lucha und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen komplett abzusehen. Das kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Alexis von Komorowski, laut "Stuttgarter Zeitung" scharf. Die Übertragung von Corona lasse sich auch durch einen "Überbietungswettbewerb von Einschränkungen" kaum aufhalten.

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht diese öffentliche Kritik "gar nicht", wie er am Dienstag in Stuttgart sagte. Laut Kretschmann sorge das lediglich für eine Verunsicherung der Bevölkerung und sei nicht zuträglich zur Lösung des Problems.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat am Dienstagmittag den Vorstoß gemacht, nach Bayern und anderen Bundesländern, alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen zu verbieten.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat ganz Italien zu einer Schutzzone erklärt. Die neue Regelung soll erstmal bis zum 3. April gelten. Sagt der Reiseveranstalter den Urlaub ab, erhält man das Geld zurück. Für Urlaube nach dem 3. April muss man sich allerdings noch gedulden.

Risikogebiete laut Robert-Koch-Institut: China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

Iran: Provinz Ghom, Teheran

Italien: das gesamte Staatsgebiet

Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) Quelle: Robert-Koch-Institut (Stand 10.3.2020, 10:30 Uhr)

Reiserückkehrer aus den betroffenen Risikogebieten sind angehalten, 14 Tage lang in häuslicher Quarantäne zu bleiben. In Heidenheim wird daher heute Nachmittag erstmals ein Coronakrisenstab eingesetzt. Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU), der zuvor in Südtirol im Urlaub war, befindet sich in häuslicher Quarantäne und arbeitet von zu Hause aus. Das gab die Stadtverwaltung bekannt. Alle Termine seien laut einem Sprecher abgesagt. Der Krisenstab nimmt um 14:30 Uhr seine Arbeit auf und soll in erster Linie die Funktionen der Verwaltung aufrecht erhalten.

Auch an der Uniklinik in Freiburg wurden kürzlich 30 Mitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt. Sie hatten zuvor Kontakt zu einem Patienten, der sich wohl bei einem Besucher angesteckt hatte. Allerdings sei bisher keiner von ihnen an der Covid-19-Lungenkrankheit erkrankt, teilte ein Sprecher der Klinik mit. Der Krankenhausbetrieb sei ebenfalls nicht beeinträchtigt.

Schulbetrieb teils wieder aufgenommen

Zahlreiche Schulen im Land sind mittlerweile als Vorsichtsmaßnahme geschlossen worden. Das berufliche Bildungszentrum in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) wird den Schulbetrieb morgen aber wieder aufnehmen. Nachdem eine Lehrerin am Coronavirus erkrankt war, war der Unterricht am Montag und Dienstag vorsorglich eingestellt worden. Obwohl nach wie vor drei Klassen und einige Lehrer in häuslicher Quarantäne sind, soll der Unterricht ab Mittwoch wieder aufgenommen werden. Das Schulzentrum in Erbach (Alb-Donau-Kreis) blieb aber beispielsweise auch am Dienstag wegen des Coronavirus weitgehend geschlossen. Vormittags wird ein Notbetrieb an den Schulen sowie in der Kernzeitbetreuung angeboten.

Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) debattierte am Dienstag mit beim Wirtschaftsgipfel in Berlin. Besprochen wurde, wie Unternehmen in "Corona-Zeiten" unterstützt werden können.

Unter abgesagten Veranstaltungen und Reisen leidet insbesondere das Hotel- und Gastgewerbe. So beklagt das Tourismusgewerbe in Baden-Württemberg bereits jetzt Umsatzverluste in Höhe von einem Drittel. Das berichtet Tourismusminister Guido Wolf (CDU) nach Rücksprache mit dem Hotel- und Gastgewerbe. Er warnt gleichzeitig vor einer Wirtschaftskrise im Tourismussektor.

"Wir müssen alles dafür tun, dass aus der Corona-Krise keine Wirtschaftskrise im Tourismus wird." Guido Wolf (CDU), Tourismusminister

Buchungen gehen um 80 Prozent zurück

Die Zahl der Stornierungen steigt. Der Rückgang des Buchungsvolumens liege dadurch bei rund 80 Prozent, erklärte Wolf. Das läge vor allem an den abgesagten Messen, Veranstaltungen und Geschäftsreisen. Kürzlich gab auch die Messe Offenburg/Ortenau bekannt, einige Messen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Der Minister kündigte an, dass die Landesregierung sich in den nächsten Tagen mit der Branche über tragfähige Konzepte beraten wolle. Maßnahmen zur Kurzarbeit werden laut Wolf nicht ausreichend sein, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Kinos und Theater leiden bisher nicht unter Besucherrückgang

Während Wolf fürchtet, dass die Existenz von Betrieben des Tourismusgewerbes gefährdet werden könnte, verzeichnen Kinos und Theater im Land bisher keine Besucherrückgänge. Das teilten unter anderem die Staatstheater Stuttgart und Karlsruhe sowie die Kinos in Heidelberg und Mannheim mit. Das berichtet auch Christiane Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater.

"Umsatzeinbußen aufgrund des Coronavirus sind uns aktuell nicht bekannt." Christiane Berg, Hauptverband Deutscher Filmtheater

Nur vereinzelt berichten Theater und Kinos, dass Besucher um eine Rückgabe bereits gekaufter Karten gebeten hatten.

Coronavirus: Baden-Württemberg will Großveranstaltungen verbieten, Rheinland-Pfalz empfiehlt Absage