"Kliniken platzen aus allen Nähten"

In den Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg sind derzeit so viele Straftäter untergebracht wie noch nie. Ende Juli waren es mehr als rund 1.200 Personen - bei nur knapp tausend Plätzen. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) fordert, schnell zusätzliche Plätze zu schaffen.