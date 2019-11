Die Zahl der Ausbildungsplätze in Baden-Württemberg ist wieder leicht gestiegen, jedoch können nicht alle mit Lehrlingen besetzt werden. Das zeigen neue Zahlen der Agentur für Arbeit.

Bei einem Gespräch zur Ausbildungssituation haben Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und die Partner des baden-württembergischen Ausbildungsbündnisses am Montag in Stuttgart eine Bilanz gezogen. "Der Ausbildungsmarkt zeigt keine Krisenanzeichen. Die Unternehmen wollen ausbilden und die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze ist gestiegen. Leider gelingt es immer weniger, alle Ausbildungsplätze zu besetzen", sagte Hoffmeister-Kraut.

Weniger unterschriebene Ausbildungsplätze in BW

1.047 Bewerber haben in diesem Jahr in Baden-Württemberg keine Stelle bekommen, das sind 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge sei gegenüber dem Vorjahr in Industrie und Handel um 700 und im Handwerk um 500 zurückgegangen. Das liegt teilweise an der Berufswahl. Gesucht werden derzeit vor allem Einzelhandelskaufleute, Verkaufsmitarbeiter, Zahnmedizinische Fachangestellte oder Köche. Das geht aus aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur hervor. Für die stellvertretende Landeschefin des Gewerkschaftsbunds, Gabriele Frenzer-Wolf, liegt das auch daran, dass offene Stellen regional unterschiedlich verteilt seien. Außerdem müssten die Betriebe mehr ausbilden.

"Der Ausbildungsmarkt in Baden-Württemberg ist nach wie vor ein Bewerbermarkt. Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kommen rein rechnerisch 79 Bewerberinnen und Bewerber." Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist im Vorjahresvergleich um 0,9 Prozent auf 82.823 erneut leicht angestiegen.

Arbeitsministerin will mehr Bildungspartnerschaften

Damit Bewerber und offene Stellen besser zueinander passen, will Hoffmeister-Kraut mehr sogenannte Bildungspartnerschaften. Das sind Projekte, in denen Schulen und Unternehmen zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Schüler- und Azubi-Wettbewerben oder Info-Touren in Unternehmen für Schüler. Die könnten daraus auch Youtube-Videos drehen oder Apps programmieren.

Im laufenden Jahr gab es mehr Ausbildungsverträge für junge Menschen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern. Das ist für die Wirtschaftsministerin ein Erfolg bei Integration und Fachkräftesicherung. Allerdings ist die Zahl der Bewerbungen von Menschen mit Fluchtgeschichte um ein Zehntel gesunken. "Das ist ein großer Erfolg für die Fachkräftesicherung und für die gesellschaftliche Integration, zu dem die Partner des Ausbildungsbündnisses und das Engagement vor Ort beigetragen haben", sagte Hoffmeister-Kraut.