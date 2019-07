per Mail teilen

Nach zwei Jahren haben Vertreter der baden-württembergischen Landesregierung und der Autoindustrie in Berlin eine positive Bilanz ihrer Kooperation gezogen. Die Bundesregierung kam dabei weniger gut weg.

"Wir sind ordentlich vorangekommen", sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Als Beispiel nannte er den Ausbau von Lademöglichkeiten für Elektro-Autos. Bis September soll es landesweit alle zehn Kilometer eine Standard-Ladesäule geben und alle 20 Kilometer eine Schnellladesäule.

Kretschmann forderte die Bundesregierung erneut auf, mehr Tempo beim Umbau der Autoindustrie zu machen. Der Bund sei bei vielen Fragen zu spät dran, auch beim Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos. Das sei wichtig, um zu verhindern, dass nicht "jeder irgendwie seine eigene Förderkulisse macht."

"Strategiedialog" für mehr klimaschonende Autos Auf Einladung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) sind am Donnerstag Chefs der Autohersteller, Zulieferer, Politiker und Verbandsvertreter zu einem weiteren Strategiedialog zusammengekommen.

Mehr E-Ladesäulen im Land

Auch Parkplätze und Parkhäuser sollen verstärkt mit Ladepunkten ausgestattet werden. Investiert werde auch in Forschung und Entwicklung regenerativ erzeugter Kraftstoffe.

"Die Zeit drängt. China, Südkorea, die USA warten nicht. Wir müssen konzentriert und schnell zusammenarbeiten." Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne

Kritik an Bundesregierung

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) warf der Bundesregierung vor, falsche Prioritäten zu setzen: "Der Bund gibt jetzt aberwitzige 40 Milliarden für den Kohleausstieg. Von derart mutigen Investitionen in die Sicherung unserer zentralen Zukunftstechnologien ist leider wenig zu hören."

Wie steht es um die E-Ladestruktur? Immer da, wo Autos sowieso stehen, können sie geladen werden: Ein Überblick auf die Stromladestruktur für E-Autos in Baden-Württemberg.

BUND: Autos müssen verringert werden

Die Vorstandschefs von Daimler, Porsche und Bosch lobten den Strategiedialog. Davon profitierten nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Menschen im Land. Mobilität neu zu denken, Beschäftigung zu sichern und das Klima zu schützen, gelinge nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Die IG Metall warnte vor Stellenstreichungen und Standortschließungen beim Umbau der Auto-Industrie. Bezirksleiter Roman Zitzelsberger betonte: "Nirgendwo hängt der Wohlstand an einer Branche wie in Baden-Württemberg". Der BUND meinte, Ziel des Dialogs müsse auch sein, die Zahl der Autos zu verringern.