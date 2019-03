Am Aschermittwoch rüsten sich die Parteien im Land wieder wie gewohnt zum rhetorischen Schlagabtausch. Der sogenannte "Politische Aschermittwoch" hat eine lange Tradition.

In Baden-Württemberg sind die Grünen seit 1996 mit ihren Spitzenleuten der Bundes- und der Landespartei in Biberach an der Riß vertreten. Dort werden am Aschermittwoch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Grünen-Bundeschef Robert Habeck erwartet.

CDU-Treffen geht auf Oettinger zurück

Seit 2003 trifft sich die Südwest-CDU in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Die Idee einer regelmäßigen Unionsveranstaltung am selben Ort geht auf den damaligen Chef der CDU-Landtagsfraktion und späteren Ministerpräsidenten Günther Oettinger zurück, der in diesem Jahr als amtierender EU-Haushaltskommissar teilnimmt.

Die SPD trifft sich in Ludwigsburg bei Stuttgart. Vor Ort sind Ex-Parteichef Martin Schulz und Landesparteichef Andreas Stoch. Die FDP kam ab 2001 zunächst in Bad Rappenau nahe Heilbronn zusammen, seit 2008 ist sie in Karlsruhe - am Rednerpult unter anderem: der Landesvorsitzende Michael Theurer.

Die AfD Baden-Württemberg plant mehrere Veranstaltungen auf Kreisebene. In Karlsruhe wird am Abend der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen erwartet.

Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert

Kräftige Politkost zum Auftakt der Fastenzeit hat vor allem in Süddeutschland Tradition. Die Wurzeln reichen bis Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Damals trafen sich am ersten Tag der Fastenzeit Bauern und Kaufleute im niederbayerischen Vilshofen zum Viehmarkt. Dort wurde nicht nur um Tierpreise gefeilscht, sondern auch über königlich-bayerische Politik debattiert.

1919 rief der Bayerische Bauernbund dann erstmals zu einer Kundgebung auf – der Politische Aschermittwoch war geboren. Bundesweit bekannt wurde das Spektakel durch den CSU-Politiker Franz Josef Strauß.