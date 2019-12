Weihnachtsvorlesung der Physik: Adventskranz anzünden mal anders

Etwas Neues lernen kann man in jeder Vorlesung. In einer aber ganz besonders: in der Weihnachtsvorlesung Physik an der Universität Freiburg. Aufpassen mussten die Zuhörer am Donnerstag aber auch wegen der brenzligen Experimente.