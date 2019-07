per Mail teilen

Die aktuelle Hitze trifft nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Hauk hat daher eine Entscheidung getroffen, die Behörden im ganzen Land betrifft.

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat angekündigt, dass Tiertransporte bei mehr als 30 Grad von den Behörden verhindert werden sollen. "Ein solcher Transport bedeutet für die Tiere unnötiges Leid und ist daher nicht im Sinne des Tierschutzes", so Hauk am Donnerstag in Stuttgart.

Für Tiertransporte im Inland sind allerdings keine Genehmigungen erforderlich. Hier gibt es nur Routinekontrollen. Hauk kündigte aber an, dass Tiertransporte im Land derzeit verstärkt kontrolliert werden. Fällt dabei ein Tiertransporter ohne Kühlanlage auf, in dem die Tiere bei Innentemperaturen über 30 Grad Celsius befördert werden, dann werde dieser Tiertransporter gestoppt.

Für Tiertransporte aus Baden-Württembergs ins Ausland - die genehmigungspflichtig sind - stellen die Veterinärbehörden derzeit keine Papiere mehr aus. Die Transporte können damit derzeit nicht fahren. Es sei denn, der Transporteur kann nachweisen, dass er nur nachts fährt und die Tiere tagsüber abgeladen und getränkt werden.

Erst am Mittwoch stoppte die Polizei in Nordrhein-Westfalen einen Transporter auf der A2 mit mehr als 140 Schweinen, die nicht genug Wasser bekommen hatten.

Hintergrund: EU-Verordnung

Hauk sieht seine Entscheidung als Klarstellung bezüglich der seit 2005 gültigen Tiertransport-Verordnung der Europäischen Union, die in allen Mitgliedsländern gilt. Sie besagt, dass die entsprechenden Belüftungssysteme so beschaffen sein müssen, dass die Temperatur zwischen 5 und 30 Grad Celsius gehalten werden kann - egal, ob das Fahrzeug steht oder fährt. Sie erlaubt - im Gegensatz zur neuen Bestimmung Hauks - allerdings eine Toleranz von plus/minus fünf Grad.

Transporte in Drittstaaten oft problematisch

Probleme bei Tiertransporten sind nicht neu, immer wieder gibt es Verstöße gegen geltendes Recht. Die meisten Tiertransporter in Baden-Württemberg haben nach SWR-Informationen etwa keine Klimaanlagen. Das Landwirtschaftsministerium empfiehlt, die Tiere nachts zu transportieren. Die neue Regelung gilt nur für Routen innerhalb der EU.

Landwirtschaftsminister Hauk zufolge wird die Abfertigung von Tiertransporten aus Baden-Württemberg in Drittstaaten daher künftig nur dann erfolgen, wenn die jeweilige Tiergesundheitsbehörde einen direkten Onlinezugang auf die Daten der Navigationssysteme bekommt.