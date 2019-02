per Mail teilen

Nach Angaben des Vorsitzenden der Tierärzte im öffentlichen Dienst werden Nutztierbetriebe in Baden-Württemberg nur durchschnittlich alle 16 bis 19 Jahre kontrolliert. Tierschützer und Politiker sehen Handlungsbedarf.

Nach dem Skandal um Misshandlungen und Quälereien in einem Schlachthof in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) fordern immer mehr Tierschützer und Politiker strengere Kontrollen in Tierställen.

"Nur ein gesundes Tier ist ein glückliches Tier"

Laut dem FDP-Landtagsabgeordneten Klaus Hoher, ehemaliger Viehlandwirt vom Bodensee, finden in Baden-Württemberg kaum Kontrollen statt. "Ich wüsste nicht, dass wir überhaupt einmal kontrolliert worden sind, solange wir Schweine und Bullen gehabt haben." Daher fordert Hoher mehr Veterinäre im Land, um die Kontrolldichte zu erhöhen. "Nur ein gesundes, gut großgezogenes Tier ist ein zufriedenes, glückliches Tier", so der Politiker.

Zu wenig Amtstierärzte im Land

In Baden-Württemberg gibt es aktuell 256 Amtstierärzte. Der Bedarf ist jedoch fast doppelt so groß. Thomas Pfisterer, der Vorsitzende der Tierärzte im öffentlichen Dienst verweist auf Berechnungen des Landkreistages und des Städtetages – danach fehlen 199 Stellen. "Wir wissen, dass wir durchschnittlich alle 16 bis 19 Jahre in der Nutztierhaltung amtstierärztliche Kontrollen durchführen und das kann nicht im Sinne des Tier- und Verbraucherschutzes sein", sagte Pfisterer dem SWR.

Seine Bedenken über die Kontrollen hat der Tierarzt in einem offenen Brief an Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) gerichtet. Passiert ist aus Pfisterers Sicht allerdings zu wenig. 32 neue Stellen im Veterinärwesen und bei den Veterinäruntersuchungsämtern und weitere 4 Stellen im Nachtragshaushalt reichten nicht aus, meint er.

Hauk: Kontrollen sind ausreichend

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) dagegen hält die Zahl der Kontrolleure für ausreichend. Der CDU-Politiker spricht vom Zufallsprinzip ähnlich wie bei Polizeikontrollen im Straßenverkehr. "Sie müssen damit rechnen, dass sie kontrolliert werden, und zwar ständig. Trotzdem werden manche Autofahrer über 30 Jahre nicht kontrolliert." Mehr Kontrollen würden nicht automatisch mehr Tierschutz bedeuten, so Hauk.

Schwarz: "Öffentliche Aufgabe für den Tierschutz zu sorgen"

Laut Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz könne es nicht sein, dass sich Tierschützer strafbar machen, weil in den Ställen zu wenig kontrolliert wird. Schwarz sieht Nachholbedarf und will am Thema Tierärzte dranbleiben. "Ich glaube da ist noch Luft nach oben. Es ist eine öffentliche Aufgabe für den Tierschutz zu sorgen. Solche Aktionen, wie von Seiten der Tierschützer, würde es dann nicht benötigen."