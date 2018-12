Es muss nicht immer die große Politik sein. In Baden-Württemberg passierten 2018 auch absurde, tierische und tragisch-komische Geschichten. Ein Rückblick in zwei Teilen.

Kleines Tier, große Wirkung? Eine Fledermaus soll zu Beginn des Jahres vor einem Karlsruher Tunnel immer wieder für Staus gesorgt haben. Nach Vermutungen der Polizei soll sie sich dort häuslich eingerichtet haben, beim Ausflug allerdings eine Lichtschranke durchbrochen haben, die vor zu hohen Lkws warnt und die Einfahrt sperrt. Möglicherweise handelte es sich aber auch um einen simplen Elektronikfehler, da es kurz darauf zu einer weiteren Störung kam. Das Tiefbauamt rückte aus, erneuerte Anschlüsse und entfernte Nistgelegenheiten. Seitdem ist Ruhe.

Schokoladen-Diebe

Der leckerste Einsatz des Jahres fand bereits im gleichen Monat statt. In Eschbach bei Freiburg stahlen Diebe zwei Lastwagen-Anhänger mit Schokolade. Die Anhänger tauchten kurz danach wieder auf - einer war allerdings leer und rund 22 Tonnen Schokolade verschwunden. Die Ermittlungen laufen bis heute und führen ins osteuropäische Ausland - eine heiße Spur ist allerdings noch nicht dabei.

Diebe bei Freiburg hatten es auf Schokolade abgesehen. Colourbox

Wildschweine im Supermarkt

Gleich zu zwei Attacken auf Supermärkte durch Wildschweine kam es Anfang Januar im Hohenlohekreis und im Kreis Karlsruhe. In Östringen war eine Schweinebande erfolgreich, lief durch den ganzen Markt und sorgte für eine schöne Sauerei, brachten aber keine Menschen zu Schaden.

Keinen Erfolg hatten die Borstentiere in Bretzfeld, wo sie sich gegen die Tür eines Discounter warfen, aber nicht eindringen konnten. In beiden Fällen flüchteten die Wildschweine unerkannt.

Wildschweine auf Einkaufstour sorgten für Unruhe Colourbox

In Möbelhaus eingeschlossen

Diese Shopping-Tour dauerte länger als gedacht: In Emmendingen hatte es sich eine Frau Mitte Februar beim Probeliegen im Möbelhaus gemütlich gemacht, als es plötzlich dunkel wurde - beim Abschließen zum Ende der Öffnungszeiten hatte man die Kundin übersehen. Die Polizei half ihr schließlich aus der misslichen Lage.

Manchmal zu gemütlich: ein Bett im Möbelhaus (Symbolbild) Imago Imago

Uhu stört Nachtruhe

Mitte März konnte eine Frau in Denzingen (Kreis Emmendingen) nachts nicht schlafen, weil ein "andauerndes monotones Geräusch" sie störte. Die benachrichtigte Polizei ging auf Spurensuche und fand den Übeltäter: einen Uhu. Helfen konnten die Beamten der um den Schlaf gebrachten Frau allerdings nicht.

Gefiederter Übeltäter: ein Uhu (Symbolbild) Imago Imago

Seniorin kocht für ungebetenen Gast

Zu einem ungewöhnlichen Mahl kam es ungefähr zur gleichen Zeit in Baden-Baden. Ein mittelloser Mann drang in eine fremde Wohnung einer Seniorin ein. Weil diese davon ausging, dass es sich um einen Bekannten des Hauseigentümers handelte, machte sie ihm etwas zu essen. Der Hauseigentümer klärte die Situation später auf und rief die Polizei. Doch die musste nichts mehr tun - die ältere Dame verzichtete auf eine Anzeige.

Ungewöhnliche Kochaktion in Baden-Baden Imago Imago

Das schneeweiße Reh

Rehe gibt es viele in Baden-Württemberg, aber solche mit schneeweißem Fell sind eine Seltenheit. In einem Wald im Kreis Esslingen hat ein Albino-Rehbock sein Revier. Ende März gelangen einem Naturfotografen außergewöhnliche Bilder. Den Jägern kommt der weiße Rehbock übrigens häufiger vor die Flinte - geschossen wird aber nicht.

Jäger schonen ihn: ein Albino-Rehbock aus einem Wald bei Esslingen Markus Pieger (Landkreis Esslingen)

Nerviger Pfau

Auf wenig Gegenliebe stieß parallel ein freches Tier in Lahr im Ortenaukreis. Anwohner beschwerten sich über einen Pfau, der schon morgens laut schrie, Autos zerkratzte und Blumenbeete verunstaltete. Fangen ließ sich der nervige Vogel lange Zeit nicht - er flog beim Näherkommen einfach immer davon. Erst im April ging der Pfau Tierschützern ins Netz und kam in einen Wildpark. Dort geht er nun maximal seinen Artgenossen auf den Keks, erfreut sich aber ansonsten bester Gesundheit.

Sieht gut aus, nervt aber auch manchmal: ein Pfau (Symbolbild) SWR

Postbote hortet Briefe

Wenn der Postbote nicht mehr klingelt: Ein nach eigenen Angaben überforderter Briefzusteller hat in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) jahrelang Briefe in seiner Wohnung gehortet. Ende März flog er schließlich auf. Auf einmal ging es dann doch ganz schnell: Innerhalb von zwei Wochen nach der Entdeckung wurden alle Briefe zugestellt - ein Entschuldigungsschreiben der Post gab es obendrein.

Gehören eigentlich in den Briefkasten und nicht in die Wohnung eines Postzusteller: Briefe Imago Imago

Prozess um Sex in der Umkleidekabine

Zu einem "schmutzigen" Gerichtsverfahren kam es im April in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Das dortige Schwimmbad warf mehreren Paaren vor, sich in den Umkleidekabinen sexuell vergnügt zu haben - was die Hausordnung ausdrücklich verbietet. Der Prozess offenbarte pikante Details, endete aber glimpflich: Schließlich einigte man sich in allen Fällen auf einen Vergleich und ein Hausverbot.

Nicht jugendfreie Aktionen sorgten in Sinsheim für Prozessärger. Thinkstock SWR

Dieb mit schlechtem Gewissen

Ein Dieb in Karlsruhe plagte im Mai das schlechte Gewissen. Die verhängnisvolle Gelegenheit bot sich ihm in einer Straßenbahn, als eine Frau ihre Handtasche liegen ließ. Er nahm Geld hinaus und steckte die Handtasche ein. Die Frau ertappte den Dieb und forderte die Handtasche zurück, übersah aber das entwendete Geld. Das brachte der Mann später reumütig zurück zur Polizei. Vergeblich: Bis heute konnte die Frau nicht ermittelt werden.

In so einer Karlsruher Straßenbahn befand sich der später reumütige Dieb. (Symbolbild) Imago Imago

Gefangen im Altkleidercontainer

Auch dieser Dieb hat seine Tat wohl bereut, allerdings eher unfreiwillig: Beim Herausfischen von Kleidung aus einem Altkleidercontainer blieb ein Betrunkener Mitte Mai in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) stecken. Die Polizei half ihm - und nahm ihn direkt fest. Allerdings nicht wegen des Diebstahls, sondern aufgrund eines Haftbefehls wegen anderer Straftaten.

Das ging schief: Ein Dieb steckte in einem Altkleidercontainer fest (Symbolbild). picture-alliance / dpa

Kirchturmhahn auf Abwegen

Ein ungewöhnlicher Hühnerdieb hielt Mitte Juni Mössingen (Kreis Tübingen) in Atem. Ein bis heute Unbekannter kletterte dort auf das Dach einer Kirche und zog den Wetterhahn von der Spitze. Tagelang blieb das Wahrzeichen verschwunden, bis ein Fahrradfahrer schließlich eine Entdeckung machte, die nicht nur den Pfarrer der Gemeinde beruhigte: Der Hahn lag im Straßengraben, ganz in der Nähe.

Kurzzeitig vermisst: der Kirchtumhahn von Mössingen Joachim Rieger

Blumen für das falsche Biberach

Dass Biberach in Oberschwaben stets mit dem Hinweis auf den Fluss Riß genannt wird, hat seinen Grund - das musste ein holländischer Lkw-Fahrer zur gleichen Zeit erfahren. Seine Spedition sollte mehrere Blumenkübel liefern, verwechselte die Stadt allerdings mit dem gleichnamigen Ort im Ortenaukreis. Erst am falschen Ziel angekommen, bemerkte der Mann seinen Fehler. Immerhin: Die Blumen kamen mit nur ein paar Stunden Verspätung im richtigen Biberach an.

Vielen Dank für die Blumen sagte man schließlich im "richtigen" Biberach. Pressestelle Stadt Biberach

Den zweiten Teil lesen Sie am Sonntag hier.