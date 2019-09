Die Thomas-Cook-Pleite hat am Montag auch Auswirkungen auf den Stuttgarter Flughafen gehabt. Hier strandeten Passagiere, die über den britischen Reisekonzern Flüge gebucht hatten.

Die Flugzeuge des Ferienfliegers Condor, eines Tochterunternehmens von Thomas Cook, hoben am Montag regulär vom Stuttgarter Flughafen ab. Aus rechtlichen Gründen durfte Condor aber keine Urlauber mitnehmen, die mit Thomas-Cook-Veranstaltern gebucht hatten.

Wöchentlich gibt es 80 Starts und Landungen von Condor in Stuttgart, so der Flughafen. Ausfälle hatte es hier seit der Pleite bis Montagmittag keine gegeben. Die Desks von Thomas Cook waren nach SWR-Informationen aber am Mittag verwaist. Wie viele Passagiere in Stuttgart am Boden blieben, ist derzeit nicht bekannt. Die Insolvenz hat Auswirkungen auf bis zu 600.000 Urlauber, darunter 140.000 Deutsche. Alleine für heute und morgen hätten 21.000 Gäste Abreisen gebucht, teilte die Thomas Cook GmbH mit.

Dauer 0:39 min Thomas Cook-Gestrandete am Flughafen Stuttgart Jochen Braitinger, SWR Aktuelle Wirtschaft

Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nicht betroffen

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist nicht betroffen, hier starten generell keine Condor-Flüge, erklärte Geschäftsführer Manfred Jung. Unklarheit bestehe allerdings für Reisende, die den Urlaub mit dem Veranstalter Neckermann Reisen geplant hätten.

Das Tochterunternehmen von Thomas Cook habe auch Sitzplätze in Tui-Flugzeugen gekauft, die vom Baden-Airport starten. Ob die Neckarmann-Kunden am Montag bei Tui mitfliegen dürften, sei unklar, sagte Jung.

Verkauf von weiteren Reisen gestoppt

Die deutschen Flughäfen setzen auf einen staatlichen Überbrückungskredit für die Thomas-Cook-Tochter Condor. Damit hätte der Ferienflieger eine Chance zum langfristigen Weiterbetrieb, hieß es am Montag in einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV).

Die deutschen Veranstaltertöchter von Thomas Cook, zu denen Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature gehören, haben den Verkauf von Reisen nach eigenen Angaben komplett gestoppt.