In Baden-Württemberg gibt es vier weitere bestätigte Corona-Fälle. Drei Infizierte aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Freiburg sowie ein Infizierter aus dem Kreis Böblingen. Damit gibt es jetzt acht Infizierte im Land.

In Baden-Württemberg gibt es vier weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Bei drei Infizierten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg. Sie gehören zu einer Gruppe Geschäftsreisender, die vergangene Woche an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten. Laut Robert-Koch-Institut gehörten sie zu 13 ermittelten Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der am 20. Februar erste Symptome verspürt hatte und nachfolgend in Italien positiv auf Corona getestet worden war. Die drei Patienten befinden sich zurzeit isoliert zur Behandlung in einer Klinik.

Der vierte am Donnerstagabend bestätigte Fall wurde aus dem Kreis Böblingen gemeldet. Er steht im direkten Zusammenhang mit dem ersten Corona-Fall in Baden-Württemberg vom Dienstag. Es handelt sich um eine Kontaktperson der Reisebegleiterin des Indexfalles aus Göppingen.

Weitere Kontaktpersonen haben sich nicht angesteckt

Der erste Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg war am Dienstagabend bei einem 25 Jahre alten Mann aus Eislingen im Kreis Göppingen aufgetreten. Bei ihm infizierte sich seine Reisebegleiterin und deren Vater aus Tübingen. Der Mann ist Oberarzt in Tübingen. Er hatte nach Angaben des Universitätsklinikums Kontakt mit insgesamt 65 Personen. Bei 24 von ihnen sei bereits klar, dass sie sich nicht mit dem Virus angesteckt haben.

Dauer 2:13 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Inzwischen vier Coronavirus-Fälle in BW bestätigt Mit Stand Mittwochabend gibt es vier Corona-Infizierte in Baden-Württemberg. Auch weiterhin fühlen sich die zuständigen Behörden gut gerüstet, um eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit zu verhindern. Video herunterladen (5,7 MB | MP4)

Der 25-Jährige aus dem Kreis Göppingen war am Samstagabend noch im bayerischen Neu-Ulm im Kino. Jetzt müssen vier Sitznachbarn des Mannes in Quarantäne. Sie dürfen nach Anordnung des Gesundheitsamtes vorläufig ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, teilte das Landratsamt in Neu-Ulm am Donnerstag mit. Die Behörde geht davon aus, dass insgesamt acht Kinobesucher, die in unmittelbarer Nähe des erkrankten 25-Jährigen saßen, gefährdet sind. Nach den anderen vier Betroffenen wird noch gesucht.

Notaufnahmen sollen nicht belastet werden

Besorgte Patienten mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen sollen nicht die Notaufnahmen der Krankenhäuser belasten. In Karlsruhe hat die Vincentius-Klinik deswegen seit Mittwochabend ein Empfangszelt vor der Notaufnahme aufgebaut. "Es ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme", sagte eine Kliniksprecherin, auch zum Schutz der Mitarbeiterinnen ud Mitarbeiter.

Das Universitätsklinikum Heidelberg richtet in einem kleinen Teil des Neubaus der chirurgischen Klinik im Neuenheimer Feld eine Infektionsambulanz ein. Dort können Coronavirus-Verdachtsfälle isoliert untersucht werden. Für Infizierte stünden 20 Betten zur Verfügung.

Mannheimer Hauptbahnhof zeitweise teilgesperrt

Wegen eines Coronavirus-Verdachts ist der Mannheimer Hauptbahnhof am Donnerstagabend rund eine dreiviertel Stunde lang teilweise abgesperrt worden. Von der Sperrung betroffen war die Bahnhofshalle, die Gleise waren frei. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei dem SWR sagte, habe zuvor ein Bahnreisender bei der Rettungsleitstelle angerufen und gesagt, er leide unter grippeähnlichen Symptomen. Die Beamten befragten den Mann. Es stellte sich heraus, dass er keinen Bezug zu einem Infektionsgebiet gehabt habe. Er wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Virus gefährdet Wirtschaft und Fecht-Weltcup

Am Donnerstagmorgen hat auf dem Messegelände in Stuttgart die Oldtimermesse "Retro Classics" begonnen. 100.000 Menschen werden erwartet. Einige Aussteller aus Italien haben abgesagt. Das Landratsamt Esslingen verlangt von allen aus Italien kommenden Ausstellern eine lückenlose Aufstellung darüber, wo sie sich in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten haben. Die Messe Stuttgart selbst hat eine Messe im chinesischen Shanghai abgesagt. Geschäftsführer Roland Bleinroth spricht von einer "kritischen, brisanten Lage".

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) könnte das Coronavirus den Weltcup im Säbelfechten gefährden. Dabei war dieser wegen der Virus-Ausbreitung in Norditalien bereits kurzfristig von dort nach Tauberbischofsheim verlegt worden. Der Wettkampf, der auch für die olympische Qualifikation der Sportler wichtig ist, sollte vom 6. bis 8. März in Padua stattfinden. Der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Reinhard Frank (CDU), hat den Vorstand des Fechtclubs aufgefordert, auf die Austragung des Weltcups in Tauberbischofsheim zu verzichten. Die Sicherheit der Bevölkerung könne nicht gewährleistet werden.

Die deutsche Industrie fürchtet Folgen für die Konjunktur. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang, forderte die Bundesregierung am Donnerstag zu einem koordinierten wirtschaftspolitischen Vorgehen auf. In Baden-Württemberg sieht die Firma EBM-Papst in Mulfingen (Hohenlohekreis) möglicherweise Schwierigkeiten auf sich zukommen. Der Hersteller von Ventilatoren und Motoren bezieht Bauteile aus China, Südkorea und Italien. Aktuell sei die Belieferung mit Teilen für die Produktionen der nächsten vier Wochen aber noch gesichert.

Singen einer der wenigen Testorte in Süddeutschland

Das Institut für Laboratoriumsmedizin in Singen (Kreis Konstanz) hat eigenen Angaben zufolge ein Verfahren zum Nachweis des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 entwickelt. Diagnostiziert werden Proben aus dem südlichen Baden-Württemberg sowie aus Teilen der Nordschweiz. Zurzeit werden täglich 30 bis 50 Proben auf das Virus getestet.

Suche nach möglichen Quarantänestationen

Im Zusammenhang mit einer möglichen Corona-Epidemie in der Region prüft der Rhein-Neckar-Kreis zurzeit, wo gegebenenfalls ein Testzentrum und Quarantänestationen eingerichtet werden könnten. Ehemalige Asylunterkünfte sind momentan dafür im Gespräch. Dabei stimmt man sich nach Angaben des Landratsamtes eng mit dem Universitätsklinikum Heidelberg und der Stadtspitze ab, um im Bedarfsfall vorbereitet zu sein.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Baden-Württemberg bereitet sich auf einen möglichen Ausbruch vor. Dafür hält das DRK in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein Reservestation in einem DRK-Tagungshaus für eine mögliche, aber nicht erwartete Quarantäne vor. Es handelt sich um das Gebäude, das ursprünglich für die Aufnahme der 15 China-Rückkehrer gedacht war. Es erwies sich mit einer Kapazität von einem Dutzend Gästen aber als zu klein. Jetzt sind die negativ getesteten zehn Erwachsenen und fünf Kinder in einem Hoteltrakt in Kirchheim/Teck untergebracht und werden vom DRK betreut.

RKI-Präsident sieht keinen Anlass zur Abriegelung Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft Infektionen mit dem Coronavirus als schwere Krankheitsform ein. Auch weil Therapeutika und ein Impfstoff fehlten, mache es Sinn, alle Möglichkeiten der Eindämmung auszuschöpfen, sagte der Präsident des Institutes, Lothar Wieler. 15 von 100 Infizierten erkrankten schwer, das sei viel. Wieler betonte gleichzeitig, es gebe keinen Anlass, in Deutschland eine Abriegelung von Städten wie etwa in Italien zu erwarten.

In Frankreich sind inzwischen zwei Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Präsident Emmanuel Macron sagte, man habe eine Krise vor sich - eine Epidemie bahne sich an. Ähnlich äußerte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwochabend: "Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist eine neue Qualität - nicht nachzuvollziehen." Bundesgesundheits- und Bundesinnenministerium haben daher am Donnerstag einen Krisenstab gebildet. Virologen halten die Gefahr einer Epidemie in Deutschland hingegen für gering. Weiterhin gelte, dass man sich im Alltag mit einfachen Maßnahmen vor dem Coronavirus schützen kann: gesunde Ernährung, warme Kleidung, Handhygiene und große Menschenansammlungen meiden.

Dauer 2:19 min Virologe: Bei Coronavirus-Verdacht nicht in volles Wartezimmer setzen Nach dem ersten Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg sind für den Virologen Martin Stürmer die nächsten Stunden und Tage entscheidend, ob sich das Coronavirus im Land kontrollieren lässt. Stürmer ist Chef eines privaten Labors und Lehrbeauftragter an der Universität Frankfurt am Main.

Pandemieplan in Baden-Württemberg wird überarbeitet

In Baden-Württemberg hat man sich als Reaktion auf den in Berlin gebildeten Krisenstab den Pandemieplan des Landes noch mal angesehen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist dieser an die aktuelle Situation angepasst worden, um Behörden, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte verstärkt zu sensibilisieren. Dabei wird die Pandemie in mehrere Phasen eingeteilt. Krankenhäuser sollen Patienten möglichst lange ambulant behandeln. Städte und Gemeinden können bei größeren Ausbrüchen von Infektionen Versammlungen oder öffentliche Veranstaltungen beschränken und Quarantäne anordnen. Im Augenblick befindet sich Baden-Württemberg aber noch in der ersten Phase, das heißt: Man versucht Infektionsketten nachzuvollziehen und möglichst rasch einzudämmen.

Bereits Anfang Februar wurde in Baden-Württemberg eine Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 0711/904-39555 beraten Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr.