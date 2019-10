Experten der Universität Hohenheim (Stuttgart) sehen die Forderungen in dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" sehr kritisch. Sie seien zu sehr auf den Einsatz von Pestiziden fokussiert und deshalb unrealistisch.

In einer gemeinsamen Mitteilung lobt der Tierökologe Johannes Steidle, dass das Volksbegehren die Aufmerksamkeit auf das "wirklich ernste Thema Insektensterben" lenkt. Allerdings sieht er nicht die Pestizide als Hauptursache, sondern die fehlenden Lebensräume für Bienen, Käfer und Co. Sie benötigten Lebensräume, schreibt er, "Fraßpflanzen, Pflanzen, an denen sie ihre Eier ablegen können, Lücken im Boden, blühende Wildpflanzen, Hecken … Monokulturen mit Nutzpflanzen sind für Insekten hingegen in etwa so attraktiv wie eine geteerte Fläche. Ob man auf dieser 'geteerten Fläche' dann auch noch Pflanzenschutzmittel ausbringt oder nicht, spielt letztendlich keine so große Rolle mehr."

Monokulturen sind unattraktiv für Insekten dpa Bildfunk Thomas Warnack

Steidle plädiert für abwechslungsreichere Landschaften, Wiesen, die seltener gemäht werden, und die Pflicht, am Rand von Äckern einen Grünstreifen anzulegen. Ein weiterer Kritikpunkt des Ökologen ist das geforderte Pauschalverbot sämtlicher Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Darunter würden auch biologische Methoden wie beispielsweise Fallen mit Sexualduftstoffen fallen.

Maiswurzelbohrer kleben an einer Pheromonfalle dpa Bildfunk Rolf Haid

Ohne Schädlingsbekämpfung auch kein Wein- und Obstbau

Die Leiterin des Zentrums für ökologischen Landbau an der Uni Hohenheim, Sabine Zikeli, verweist darauf, dass es keine Alternativen zur Schädlingsbekämpfung gibt. Man könne zwar auf Chemie verzichten, nicht aber auf biologische Mittel wie Viren, auf pflanzliche Präparate oder Kupfer. Diese wären aber laut dem Text des Volksbegehrens ebenfalls nicht mehr zulässig. Das würde den Obst- und Weinbau erschweren bis unmöglich machen. Auch gegen den Kartoffelkäfer sei kein Kraut gewachsen.

Für den Direktor des Instituts für Phytomedizin, Ralf Vögele, schießt das an sich unterstützenswerte Volksbegehren weit übers Ziel hinaus. Es sei sicher möglich, den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, aber ein kompletter Verzicht hätte weitreichende Folgen, warnt er. Für viele Bauern würde das das Aus bedeuten, außerdem könne man die Weltbevölkerung nicht mehr ernähren. Er plädiert für ein "vernünftiges und zukunftsweisendes Management des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln". Dabei könnten laut Vögele die Landwirte mit Hilfe von moderner Technik die Pestizide gezielt ausbringen, weswegen sie dann auch weniger bräuchten. Die Landwirte selbst hatten sich am Dienstag bereits gegen das Volksbegehren gewandt.

Bilderbuchäpfel ohne Makel sind immer noch der Wunsch der Konsumenten dpa Bildfunk Patrick Seeger

Die Wissenschaftler merken an, dass der Wunsch nach einem möglichst weitreichenden Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im krassen Widerspruch steht zum tatsächlichen Verhalten der Verbraucher. Die würden lieber makellose Äpfel kaufen als solche mit ganz natürlichen Schorfflecken. Um die Bilderbuchäpfel ernten zu können, müssten sie also unter Folien und Netzen kultiviert werden. Und das sei sicher nicht im Sinn der Initiatoren des Volksbegehrens.