Gespanntes Warten auf Donnerstag: Dann will Daimler-Chef Källenius seine Pläne für die Zukunft vorlegen. Diese könnten schmerzhaft sein, wie jetzt durchsickerte.

Bereits am Montag wurde bekannt, dass im Stuttgarter Daimler-Werk in Untertürkheim keine Dieselmotoren mehr montiert werden sollen. Auch wenn diese Nachricht für Aufregung gesorgt hat: Auswirkungen auf Arbeitsplätze solle dies nicht haben, beruhigte Daimler-Gesamtbetriebsrats-Chef Michael Brecht gegenüber dem SWR die Gemüter.

Neue Hiobsbotschaften für die Mitarbeiter?

Bei anderen Entscheidungen, die in dieser Woche anstehen, könnte das anders aussehen. Am kommenden Donnerstag will Daimler Chef Ola Källenius seine Pläne für die Zukunft vorlegen. Brecht rechnet damit, dass nicht mehr alle frei werdenden Stellen besetzt werden. Das aber sei selbst aus Sicht der Arbeitnehmervertreter sinnvoll. Schließlich würden künftig für Elektroautos weniger Arbeitskräfte benötigt als für einen Benziner. Ein Elektromotor sei sehr viel simpler aufgebaut.

Kampf um die Zuständigkeiten

Nach der Batterie ist beim Elektroauto der Antriebsstrang das wichtigste Bauteil. Um diesen ist gerade ein heftiger Streit entbrannt. Der Betriebsrat kämpft dafür, dass dieser weiterhin im Stammwerk in Untertürkheim gefertigt wird. Sonst wäre wieder ein Stück Arbeit verloren.

Allerdings weiß auch der Daimler-Betriebsrat, dass er um Zugeständnissen nicht herumkommen wird. Für Brecht allerdings gibt es eine rote Linie. So sagte er im SWR, es komme für ihn nicht in Frage, Tariferhöhungen im kommenden Jahr nicht weiterzugeben.