Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für Robert Habeck als Kanzlerkandidaten der Grünen ausgesprochen. Habeck sei ein Kommunikator und verfüge als früherer Umweltminister von Schleswig-Holstein zudem über Exekutiverfahrung, sagte Kretschmann einem Bericht des Magazins "Stern" zufolge am Donnerstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung in Stuttgart. Nachträglich hat Kretschmann nach seinem Lob für Habeck auch Annalena Baerbock, die zusammen mit Habeck die Grünen führt, als "fähig" für eine mögliche Kanzlerschaft bezeichnet. "Die Grünen können sich freuen, dass sie zwei Bundesvorsitzende haben, die beide kanzlerkandidatenfähig sind", sagte Kretschmann der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag). Habeck und Baerbock stellen sich Mitte des Monats auf der Bundesdelegiertenkonferenz zur Wiederwahl. Bisher haben die Grünen sich in der Frage eines Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zurückgehalten.