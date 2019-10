Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) befürwortet ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Wer schneller fahre, verbrauche mehr Sprit, so Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Daher sei ein Tempolimit für den Klimaschutz sinnvoll. Außerdem würde es die Unfallgefahr senken und die Kapazitäten von Straßen erhöhen. Das Thema werde in Deutschland anders diskutiert als in anderen Ländern, so Kretschmann. "Was dem Ami die Waffe, ist dem Deutschen das Rasen." Die Grünen wollen im Bundestag eine namentliche Abstimmung über eine Maximalgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern herbeiführen.