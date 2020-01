Erstmals in der Geschichte Baden-Württembergs ist eine Frau als Landespolizeipräsidentin ins Amt eingeführt worden. Die Juristin Stefanie Hinz trat am Montag in Stuttgart im Rahmen eines Festakts ihr neues Amt an. Bei ihrer Amtseinführung warb sie für mehr Respekt und Wertschätzung für die Polizei. Die Polizei habe 2019 allein auf 1.600 Kundgebungen in Stuttgart das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit geschützt, sagte Hinz. "Es sollte in unserer aller Sinne sein, das tatsächlich wertzuschätzen." Die Kollegen stünden draußen "mit Leib und mit Seele" an vorderster Linie, auch wenn sie zum Feindbild erklärt, angepöbelt und attackiert würden. Man müsse deutlich machen, dass Polizisten auch Menschen seien. Dafür wolle sie sich einsetzen. Hinz ist Nachfolgerin von Gerhard Klotter, der zum 31. Dezember auf eigenen Wunsch in den Ruhestand ging. Die 47-Jährige verfüge "über eine herausragende Expertise in der öffentlichen Verwaltung", erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Einführung.