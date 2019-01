Die baden-württembergische Landeshauptstadt hat am Samstag zum vierten Mal in der Saison Feinstaubalarm ausgelöst. Er beginnt am Montag um 0 Uhr für den Autoverkehr sowie bereits am Sonntag ab 18 Uhr für sogenannte Komfort-Kamine, wie die Stadt Stuttgart mitteilte. Das Ende sei offen. Feinstaubalarm wird ausgelöst, wenn bei Wetterlagen mit geringem Luftaustausch die Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid reduziert werden muss. Die Stadt verwies auf entsprechende Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Montag und Dienstag. Demnach bestehe die Gefahr von Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte.