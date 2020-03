Starker Wind und Sturm haben im Land zahlreiche Bäume umstürzen lassen und für mehrere Unfälle und einen Oberleitungsschaden gesorgt. Besonders betroffen war die Region um Karlsruhe.

In und um Karlsruhe mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Montag innerhalb von rund zwei Stunden mehr als hundert Mal ausrücken, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In Waldbronn-Busenbach ist ein größerer Baum auf ein Auto gefallen. Aaron Klewer / Einsatz-Report24

Immer noch gesperrt bleiben müssen am Montagmorgen laut Polizei die Landstraße zwischen der Karlsruher Waldstadt und Eggenstein sowie die Kreisstraße zwischen Hambrücken und Weiher. In Waldbronn-Busenbach stürzte ein größerer Baum auf ein Auto. Auch in anderen Orten in der Region Karlsruhe kam es, beispielsweise durch heruntergefallene Dachziegel, zu Sachschäden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 130.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückblick auf die Böen der ersten Nachthälfte. So gab es vor allem in Baden-Württemberg einige schwere Sturmböen um 100 km/h. Kachelmannwetter, Twitter, 2.3.2020, 6:25 Uhr

Auf der B31 bei Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde laut Polizei ein Auto mit Anhänger von einer Böe erfasst. Das Fahrzeug überschlug sich, beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Bahnverkehr eingeschränkt

In der Nähe von Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) stürzte außerdem ein Baum auf die Oberleitung der Münstertalbahn. Die Bahn konnte am Morgen zunächst nicht fahren, wie ein Sprecher erklärte.

Ein umgestürzter Baum verursachte auch in der Nähe von Freudenstadt einen Unfall. Der Fahrer erlitt beim Zusammenstoß mit dem Baum einen Schock, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim mitteilte.

Zahlreiche Fehlalarme

Der starke Wind sorgte laut Sprechern der Polizeipräsidien aus Offenburg und Mannheim vermutlich für mehrere Fehlalarme. Wegen ausgelöster Alarmanlagen mussten die Beamten aus Offenburg (Ortenaukreis) demnach in mindestens zehn Fällen zu Firmen ausrücken, in Mannheim wurden fünf Einsätze gezählt. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte jeweils niemanden vor - offenbar habe der Wind so stark an den Türen gerüttelt, dass die Alarmanlagen losgegangen seien.