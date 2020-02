Sturmtief "Sabine" zieht über Baden-Württemberg. Die Polizei meldete bisher keine großen Schäden. Auswirkungen sind vor allem im Flug- und Bahn-Verkehr spürbar. Hier die aktuellen Infos.

+++ 7.36 Uhr: Orkanböen mit über 170 Kilometern pro Stunde auf dem Feldberg

Auf dem Feldberg im Schwarzwald hat es am Morgen Böen von mehr als 170 Stundenkilometern gegeben. Um 7 Uhr seien dort 177 Stundenkilometer registriert worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Bei Stürmen wie Sabine werden meist auf den Bergen die Spitzengeschwindigkeiten gemessen. Das Orkantief soll noch stundenlang weiter stürmen. Für die komplette Südhälfte Deutschlands gilt laut DWD die zweithöchste Unwetterwarnstufe, für einige Regionen in Baden-Württemberg sogar die höchste.

+++ 7.30 Uhr: Gesperrte Straßen und Unfälle im Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis ist derzeit die B19 zwischen Igersheim und Harthausen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Auch auf den Autobahnen kann es zu Behinderungen kommen – zum Beispiel auf der A81 bei Mosbach und der A6 bei Künzelsau. Dort sind derzeit die Autobahnmeistereien im Einsatz. In Sulzbach-Laufen im Kreis Schwäbisch Hall fuhr ein Autofahrer gegen einen querliegenden Baum. Dabei wurde niemand verletzt. Bei Bühlertann-Fronrot (ebenfalls Kreis Schwäbisch Hall) stürzte am frühen Morgen ein Baum auf ein Auto, auch hier wurde niemand verletzt.

+++ 7.09 Uhr: Sturm "Sabine" legt Fern- und Nahverkehr lahm

In der Rhein-Neckar-Region rund um Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim fahren aus Sicherheitsgründen gar keine Busse und Bahnen. In Stuttgart fallen alle S-Bahnen aus. Auch in und um Karlsruhe kommt es zu Beeinträchtigungen, im Umland fallen alle Linien der AVG bis mindestens 8 Uhr aus. Die privaten Bahnbetreiber Go-Ahead und Abellio in Baden-Württemberg empfehlen ihren Fahrgästen heute ganz auf Bahnfahrten zu verzichten.

Die Fernverkehrszüge fallen wegen Strumtief "Sabine" bundesweit aus, wie hier am Hauptbahnhof in Mannheim SWR Dagmar Kwiatkowski

+++ 6.26 Uhr: Zunächst keine großen Schäden in Baden-Württemberg

Bisher hat Sturmtief "Sabine" keine großen Schäden im Land verursacht. Die bisherige Bilanz: Umgefallene Bäume, Dixi-Klos und umgestürzte Bauzäune, wie mehrere Polizeipräsidien mitteilten. In Karlsruhe zählte man in den frühen Morgenstunden etwa 86 Unwettereinsätze. In Pforzheim habe es ein paar Autoschäden gegeben. Ein Polizeisprecher in Offenburg berichtete von etwa 100 Einsätzen seit 22 Uhr.

+++ 6.13 Uhr: Dutzende Flüge am Airport in Stuttgart annulliert

Nach Angaben einer Sprecherin des Stuttgarter Flughafens wurden bis zum Montagmorgen mindestens 35 Starts abgesagt. Angaben zu gestrichenen oder verspäteten Landungen lagen zunächst nicht vor. Mit Einschränkungen rechnet der Flughafen bis in den Nachmittag. Wenn die Maschinen nicht in Stuttgart ankämen, fehlten sie für die geplanten Weiterflüge, erklärte die Sprecherin.

"Fluggäste sollten nicht mehr zu den betroffenen Flughäfen anreisen, warnte das Unternehmen." Pressestelle, Flughafen Stuttgart

Die Airline Eurowings strich fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs - auch davon war Stuttgart stark betroffen. Fluggäste sollten nicht mehr zu den betroffenen Flughäfen anreisen, warnte das Unternehmen. Sie könnten ihre Buchungen kostenfrei umbuchen.

+++ 5.33 Uhr: Bislang geringe Sturmschäden in der Region Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt

Orkantief "Sabine" fegt seit den frühen Morgenstunden über Baden-Württemberg und bremst zahlreiche Pendler und Reisende aus. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterstufe herausgegeben hat, gilt im Schwarzwald in einigen Regionen sogar die höchste der insgesamt vier Warnstufen. Am Feldberg stehen die Lifte still. In der Region Pforzheim, Karlsruhe und Rastatt gibt es laut Polizei zahlreich gesperrte Straßen und Zugausfälle. Insgesamt rund 300 sturmbedingte Einsätze zählte die Polizei in der Region bislang.