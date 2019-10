In mehreren baden-württembergischen Städten demonstrierten Studierende am Mittwoch für mehr Geld für die Hochschulen. Wissenschaftsministerin Bauer verweist auf begrenzte Mittel, aber deutet Nachbesserungen an.

In ganz Baden-Württemberg gingen am Mittwoch laut Organisatoren insgesamt rund 9.000 Studierende auf die Straße. In Mannheim waren es rund 1.200, in Stuttgart sowie in Ulm jeweils etwa 1.000 Demonstranten. Rund 300 Studierende protestierten jeweils in Freiburg und Tübingen, in Karlsruhe und Friedrichshafen waren es etwa 100 Studierende. Auch in Heidelberg und Konstanz wurde demonstriert. In der Landeshauptstadt protestierten die Studierenden unter anderem auch vor dem Wissenschaftsministerium.

In mehreren baden-württembergischen Städten haben Studierende am Mittwoch demonstriert - auch in Stuttgart. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Geld aus Diesel-Strafen als Ausgleich?

Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, der Heidelberger Universitätsprofessor Bernhard Eitel, hatte bereits gewarnt, ohne eine ausreichende Finanzierung müssten spätestens im Jahr 2021 Leistungen wegfallen - beispielsweise Studienplätze abgebaut werden. Derzeit wird über einen neuen Vertrag der staatlichen Hochschulen mit dem Land verhandelt, in dem es um die Grundfinanzierung geht. Die Verhandlungen sind schwierig, weil das Land bei der Aufstellung des anstehenden Doppeletats 2020/2021 sparen will.

Nach Ansicht des Rektors der Stuttgarter Universität könnten die Strafzahlungen der Autokonzerne aus dem Dieselskandal die finanziellen Probleme ausgleichen: "Wir fordern: Pro Jahr 100 Millionen Euro an die Universitäten von diesem Geld!", sagte Wolfram Ressel bei einer Kundgebung.

Studienfinanzierung durch das Land Zurzeit verhandeln die Hochschulen mit der Landesregierung über die künftige Finanzierung der Hochschulen in Baden-Württemberg. Der aktuelle Vertrag läuft 2020 aus. Die Landesrektorenkonferenz und die Studierendenschaft kritisieren, dass die Finanzleistung pro Studierendem seit 1998 inflationsbereinigt um 3.540 Euro gesunken ist - trotz gestiegener Studienzahlen. Befürchtet werde nun, dass Studienplätze gekürzt werden oder das Angebot an Studienfächern beschnitten wird. Es spreche viel dafür, dass die Politik nicht bereit sei, die Kosten des Bildungssystems ausreichend zu tragen.

Bauer: Es gibt finanzielle Rahmenbedingungen

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) zeigte Verständnis für die Forderungen. "Es ist gut, dass sich die Studierenden für ihre Angelegenheiten einsetzen, dazu gehört auch eine angemessene Finanzierung der Hochschulen", sagte sie. "Wir setzen uns also für dieselbe Sache ein." Es gebe aber auch finanzielle Rahmenbedingungen des Landeshaushalts. "Ich kämpfe dafür, dass wir im Haushaltsverfahren noch weitere Mittel bekommen und die Spielräume für die Hochschulen weiter vergrößert werden", versprach die Ministerin. Es gelte, Baden-Württemberg als "erstklassigen Standort für Studium, Forschung und Transfer" zu sichern.