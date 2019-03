Viele landeseigene Wohnungen verkauft

Baden-Württemberg hat - wie viele Bundesländer - Sozialwohnungen verkauft und damit das Potenzial aus der Hand gegeben, wenigstens hier den Markt halbwegs in der Hand zu haben. In den 1990-Jahren verkaufte die Bahn ihre 6.000 Wohnungen an die landeseigene Entwicklungsgesellschaft (LEG). Rund zehn Jahre später kaufte die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) das Wohnungspaket. Miteigentümer der LBBW sind das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart. Doch als die LBBW sich 2008 verspekuliert und Milliardenverluste einfährt, entschließen sich die Eigentümer 2012, stellvertretend der damalige SPD-Finanzminister Nils Schmid in der grün-roten Koalition, die 21.500 Wohnungen zu verkaufen - was die SPD-Basis ziemlich entsetzte. Die Augsburger Wohnungsgesellschaft Patrizia kaufte das Wohnungspaket für 1,5 Milliarden Euro und verkaufte es drei Jahre später, 2015, für fast 500 Millionen Euro mehr an die Vonovia, die damals noch Deutsche Annington hieß. Die Vonovia mit Sitz in Bochum ist Deutschlands größte Immobiliengesellschaft. Sie besitzt und verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 350.000 Wohnungen.