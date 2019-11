In der grün-schwarzen Landesregierung wird über eine Verschärfung des Nichtraucherschutzes gestritten. Kultusministerin Eisenmann hält wenig vom Gesetzentwurf des Gesundheitsministers.

Baden-Württembergs Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat dem SWR die Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Verschärfung des Nichtraucherschutzes bestätigt. Dieser sieht unter anderem ein striktes Rauchverbot in Kneipen und Restaurants sowie in Gartenwirtschaften und Festzelten vor. Derzeit kann in Kneipen in abgetrennten Nebenräumen geraucht werden. Ausnahmen gibt es auch für Gaststätten, die kleiner als 75 Quadratmeter sind. Von dem geplanten Gesetz betroffen wäre auch Außengastronomie wie Biergärten.

Manfred Lucha (Grüne) setzt sich für striktere Rauchverbote ein (Archivbild). dpa Bildfunk

Eisenmann hält von Plänen "gar nichts"

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kündigte an, dass ihre Partei Luchas Vorhaben nicht unterstütze. Sie halte von den Plänen "gar nichts". Eisenmann kritisierte an Luchas Gesetzentwurf, dass demnach Schulen nicht mehr Raucherzonen für volljährige Schüler einrichten dürften. "Wir möchten deren Eigenkompetenz nicht einschränken und den Passus daher belassen." Die Schulen seien verantwortungsbewusst damit umgegangen.

Der Gesundheitsminister verwies auf den Koalitionsvertrag. Darin hatten Grüne und CDU vereinbart, "der Entstehung von Abhängigkeiten und gesundheitlichen Schäden" vorzubeugen und Kinder und Jugendliche zu schützen. "Es würde mich deshalb schon wundern, wenn sich ausgerechnet eine amtierende Schulministerin so offensiv und rigoros gegen mehr Gesundheitsschutz aussprechen würde", so Lucha.