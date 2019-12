Lange waren die Fronten zwischen Bauern und Naturschützern verhärtet. Nun deutet sich ein Kompromiss im Streit um mehr Artenschutz in Baden-Württemberg an.

Die Bauern wollen ein für Mittwoch erwartetes Eckpunktepapier unterstützen und der Landesregierung damit den Rücken stärken. Naturschützer sprachen von einem "tollen Signal". Das mehr als 100 Seiten lange Papier wollen Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) nach einem abschließenden Treffen mit Verbänden und dem Trägerkreis "Rettet die Bienen" am frühen Mittwochabend vorstellen.

Bauernverband stellt Bedingungen

"Sofern nichts Unvorhergesehenes kommt, werden die Bauern dabei sein, wenn es um das Eckpunktepapier geht", sagte der Präsident des Landesbauernverbands, Joachim Rukwied, am Dienstag in Stuttgart. "Und dann hoffen wir, dass wir ab morgen gemeinsam arbeiten können."

Bei den weiteren Verhandlungen mit Naturschützern und Politik seien allerdings zwei Bedingungen entscheidend: In den kommenden zehn Jahren müsse das Erreichte zwei Mal evaluiert werden, so Rukwied. "Da geht es nicht nur um die Entwicklung, sondern wir müssen uns dann auch fragen, ob wir uns gemeinsam die richtigen Ziele gesetzt haben." Außerdem forderten die Bauern eine neutrale wissenschaftliche Begleitung für Acker-, Wein-, Obst- und Gartenbau in sogenannten Referenzbetrieben. Grundsätzlich habe sich der Standpunkt der Bauern allerdings nicht geändert: "Wir setzen weiter auf kooperativen Naturschutz, nicht auf Verbote", erklärte Rukwied. Deshalb seien die Ziele zwar richtig, die Maßnahmen dagegen nicht.

BUND: Papier sei Kompromiss

"Damit kann der BUND leben", sagte die Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Brigitte Dahlbender. "Und wir freuen uns über die klare Aussage der Bauern." Das Papier sei ein Kompromiss für alle Beteiligten. "So etwas funktioniert nur, wenn sich alle bewegen." Der Trägerkreis "Rettet die Bienen" will erst am Mittwoch entscheiden, wie es weitergeht. Agrarminister Hauk und Umweltminister Untersteller äußerten sich am Dienstag nicht.

Das Eckpunktepapier ist eine Reaktion auf das Bienen-Volksbegehren und soll dessen umstrittene Forderungen entschärfen. Naturschützer hatten unter dem Motto "Rettet die Bienen" drei Wochen lang Unterschriften für das Volksbegehren gesammelt. Dann beschlossen sie, lieber mit der Regierung an einer Alternative zu arbeiten, als weiter Unterschriften zu sammeln.

Einsatz von Pflanzenschutzmittel soll reduziert werden

Ein Pestizidverbot soll es nach den bisherigen Vorstellungen der Landesregierung nur in Naturschutzgebieten geben, nicht in sämtlichen Schutzgebieten. Der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel soll bis 2030 um 40 bis 50 Prozent reduziert werden. Der Anteil der ökologischen Landwirtschaft soll bis 2030 auf 30 bis 40 Prozent ausgebaut werden - unter Berücksichtigung der Nachfrageentwicklung. Die Bauern hielten sich mit genauen Werten zurück und verwiesen auf die wissenschaftliche Begleitung.

Verbraucher sollen mitziehen

Auch die Grünen im Landtag betonten, die Bauern gingen mit mehr Artenschutz in Vorleistung. "Wichtig ist, dass auch die Verbraucherinnen und Verbraucher mitziehen und sich für mehr regionale Lebensmittel und Bioprodukte am Gemüsestand oder an der Fleischtheke entscheiden", sagte der agrarpolitische Sprecher der Fraktion, Martin Hahn.