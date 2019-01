Stalking und Morddrohungen gegen Politiker, Mobbing unter Schülern, Aggressionen im Straßenverkehr. Wie äußert sich diese wachsende Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft? Und woher kommt sie? Darum geht es heute Abend in der SWR-Bürgertalk-Fernsehsendung "mal ehrlich ..." ab 20.15 Uhr, live aus der Alten Feuerwache in Mannheim. mehr...