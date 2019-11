Die Gewerkschaft Verdi ruft unter anderem Pfleger und Laboranten an den Unikliniken im Land am Montag zu Warnstreiks auf. Das soll im laufenden Tarifkonflikt Druck auf die Arbeitgeber aufbauen.

Der Streikaufruf von Verdi richtet sich an die 25.000 sogenannten nicht-ärztlich Beschäftigten der Unikliniken. Es geht nicht nur um Pfleger, sondern auch um Techniker, Laboranten und Hausmeister. Die ganztägigen Warnstreiks sollen am Montag die Unikliniken in Freiburg, Tübingen und Ulm treffen, am Dienstag sollen dann Beschäftigte in Heidelberg nicht arbeiten. Die Patienten sind nach Angaben von Verdi über Notdienste weiterhin versorgt.

Die Gewerkschaft streitet um acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von eineinhalb Jahren. Die Universitätskliniken haben bisher angeboten, die Gehälter für alle nicht-ärztlichen Beschäftigten schrittweise um insgesamt fünf Prozent zu steigern, allerdings bei einer deutlich längeren Tarifvertrags-Laufzeit von drei Jahren. Pfleger und Pflegehelfer sollten darüber hinaus einen monatlichen Zuschlag bekommen.

Unikliniken verweisen auf angespannte wirtschaftliche Lage

Die Arbeitgeber halten ihr Angebot für angemessen, weil die wirtschaftliche Lage der Universitätskliniken in Baden-Württemberg angespannt sei. Die Häuser erwarteten für das laufende Jahr ein Minus in zweistelliger Millionenhöhe.

Die Verdi-Verhandlungsführerin forderte die Arbeitgeber trotzdem auf, ihr Angebot nachzubessern. Sie sagte, ein Tarifabschluss müsse alle Beschäftigten stärken und nicht nur die Pflege. Am Dienstag starten beide Seiten in die dritte Verhandlungsrunde. Gehälter von Ärzten betrifft der Streit nicht, sie sind in einem anderen Tarifvertrag geregelt.