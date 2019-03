Nach einem Witz der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über Intersexuelle und die dritte Geschlechtsoption beim Stockacher Narrengericht sind am Wochenende die Wogen hochgeschlagen. Viele fordern eine Entschuldigung.

Sie wollte endlich mal Wind unter die Talare des rein männlichen Stockacher Narrengerichts blasen, hatte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bereits vor ihrem Besuch in Stockach (Kreis Konstanz) am Donnerstag angekündigt.

Angriff auf die Männer in der Union

Entsprechend fiel auch ihre Verteidigung gegenüber den 20 Männern vor Ort aus: Vor allem die Männerbünde zog sie durch den Kakao, die in der eigenen Partei und auch jene bei anderen. Vieles davon mag auch als direkter Affront gegen den Parteikollegen Thomas Strobl gewertet werden können, der als Innenminister in Baden-Württemberg und auch als einer der CDU-Bundesvizes in Berlin agiert. Strobl selbst hatte sich zudem erst im letzten Jahr ebenfalls vor dem Stockacher Narrengericht verteidigen müssen. Was er wiederum nicht alleine tat, sondern den grünen Verkehrsminister Winfried Hermann als Zeugen mit vor das Hohe Gericht schleppte.

"Die Männer von heute"

Die Männer bei den Grünen, das andere Feindbild von Kramp-Karrenbauer an dem Abend. Eigentlich sollten vor allem sie ihr Fett weg kriegen, als die CDU-Chefin am Donnerstag sagte:

"Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor Kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführt. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist diese Toilette." Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende

Empörung erst zwei Tage später

An diesem Witz nahm am Donnerstag und Freitag keiner Anstoß. Der Erste war der Berliner Blogger Johannes Kram, der bei der TV-Wiederholung des Narrengerichts am Samstag seinen Unmut darüber via Facebook äußerte. Danach berichteten auch das Nachrichtenportal queer.de und dann das NDR-Satire-Magazin "extra 3", das den entsprechenden Video-Ausschnitt mit Verweis auf einen anderen misslungenen Karnevalswitz mit Kramp-Karrenbauers Namen in die sozialen Medien streute. Erst danach ging die Diskussion los.

Frau mit Doppelnamen beweist, dass es noch ein Karnevalsniveau unter Doppelnamen-Witzen gibt. Tädää! Tädää! #AKK #Steltergate via @queer_de https://t.co/BPB88maJLE extra3, Twitter, 2.3.2019, 22:16 Uhr

Der Grünen-Abgeordnete Sven Lehmann aus Köln, Sprecher für Queerpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, schrieb einen offenen Brief an Kramp-Karrenbauer und forderte eine Entschuldigung.

„Erstens: Ihre Äußerungen zeugen von Unkenntnis in der Sache. Zweitens: Ihre Äußerungen sind diskriminierend und verächtlich machend.“ Ich habe @akk einen Offenen Brief zu ihren „Witzen“ über Intersexuelle geschrieben. Eine Entschuldigung wäre angemessen. https://t.co/Sirj4WQSB0 Sven Lehmann 🏳️‍🌈, Twitter, 3.3.2019, 12:40 Uhr

Lesben und Schwule in der Union fordern Entschuldigung

Am Montag zog der Bundesverband Lesben und Schwule in der Union (LSU) nach und forderte im SWR ebenfalls eine Entschuldigung von der CDU-Chefin. "Auch im Karneval gibt es Grenzen. Political Correctness hin oder her, manche finden das ja übertrieben", sagte der LSU-Vorsitzende Alexander Vogt. "Aber solche Grenzen müssen klar sein. Man macht ja auch über andere Minderheiten keine Witze mehr." Dass Kramp-Karrenbauer wohl nicht aus böser Absicht handelte, mache die Sache nicht besser. "Wenn das unüberlegt passiert, ist es ja auch ein Zeichen dafür, wie dieses Denken landläufig verbreitet ist." Vogt erwartet nun, dass es ein klärendes Gespräch mit der CDU-Chefin gebe.

Kramp-Karrenbauer ist bereits mehrfach mit Äußerungen über Lesben und Schwule negativ aufgefallen. So macht sie beispielsweise kein Hehl daraus, dass sie gegen die seit Herbst 2017 mögliche Heirat für lesbische und schwule Paare ist. Noch als Ministerpräsidentin des Saarlandes sagte sie schon 2015 in einem Zeitungsinterview, dass es in Deutschland bisher eine klare Definition der Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau gebe. "Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen."

Dritte Geschlechtsoption gilt seit Anfang des Jahres

Neben der Diskussion, wie weit Witze in der närrischen Zeit eigentlich gehen dürfen, gibt es aber noch einen anderen Aspekt bei der Äußerung Kramp-Karrenbauers in Stockach: Wie die Ehe-Öffnung für Lesben und Schwule ist auch die Option, neben "weiblich" und "männlich"ein sogenanntes drittes Geschlecht in das Geburtenregister eintragen lassen zu können, seit Anfang des Jahres ein Bundesgesetz, eingeführt unter der Großen Koalition, also mit Regierungsbeteiligung von Kramp-Karrenbauers Partei. In diesem Sinne tragen die Regierungsparteien politisch mit die Verantwortung, dass das Bundesgesetz auf verschiedenen Ebenen auch umgesetzt wird und weitere Diskriminierung und Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht verhindert werden.