Der SPD-Landesvorsitzende Stoch lehnt nach den schlechten Ergebnissen der SPD bei den Europa- und Kommunalwahlen einen sofortigen Rücktritt von Parteichefin Nahles ab. Er fordert eine inhaltliche Diskussion.

Nach der Wahlpleite der SPD bei den Europa- und Kommunalwahlen soll es in der SPD jetzt vielmehr um inhaltliche, statt um personelle Fragen gehen - das forderte der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch. Stoch sagte am am Mittwoch, man brauche "eine Diskussion über eine Idee und eine Alternative" bevor man einen personellen Wechsel fordert. Diese sehe er bisher nicht. Die Personaldebatte dreht sich momenten vor allem um Parteichefin Andrea Nahles.

"Wir sollten uns jetzt nicht auf eine Personaldebatte versteifen." Andres Stoch, SPD-Landesvorsitzender

Nahles will "Klarheit schaffen"

Als Reaktion auf die Kritik an ihrer Person nach den schlechten Wahlergebnissen hatte Nahles zum Wochenanfang verkündet, dass die Wahl zum Fraktionsvorsitz auf kommende Woche vorgezogen werden sollen. Dafür hatten sie mehrere Parteikollegen kritisiert, eigentlich standen die Wahlen erst im September an. Nahles will sich damit ihren innerparteilichen Gegnern stellen: Die Wahl werde "Klarheit zu schaffen", sagte die 48-jährige Nahles am Montagabend im ZDF. Sie forderte ihre innerparteilichen Kritiker zur Kandidatur auf.

Die richtigen Fragen stellen

Stoch lehnt den sofortigen Rücktritt von Nahles ab. "Ich glaube dass Frau Nahles sehr wohl klar ist, dass sie in ihrer Doppelfunktion als Fraktions und Parteivorsitzende jetzt Antworten zu geben hat", so Stoch. Man solle sich jedoch nicht "auf eine Personaldebatte versteifen", sondern sich konstruktiv zusammensetzen und überlegen, was "das Beste ist, was die SPD im Moment tun kann." Man müsse sich außerdem fragen, ob die Kommunikation der eigenen politischen Ziele funktioniert habe.