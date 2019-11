Am heutigen 11.11. beginnt auch für einige schwäbisch-alemannischen Zünfte die Fasnetszeit. Um 11:11 Uhr stürmen die Narren in Stuttgart das Rathaus - wie in vielen anderen Städten in Baden-Württemberg.

Bei der Poppele-Zunft in Singen (Kreis Konstanz) etwa taucht um 11:11 Uhr die Poppele-Figur aus seiner Gruft auf und berichtet über das vergangene Jahr. 11:11 Uhr ist auch in Kisslegg (Kreis Ravensburg) wichtig: Die Hudelmale-Zunft setzt dann einen Narrenbaum. Und in Wangen (Kreis Ravensburg) lädt die Narrenzunft Kuhschelle weiß-rot zur traditionellen Martinisitzung des Zunftsrates. Beginn: 11:11 Uhr.

Fastnachtsauftakt in der Region Heilbronn-Franken

Die fünfte Jahreszeit startet auch in der Region Heilbronn-Franken. In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) beispielsweise geht es um 11:11 Uhr auf der Rathaustreppe mit dem Erwachen des "Fasebutzen" los. Das Motto in diesem Jahr lautet "WFG - zu geil für diese Welt". In Igersheim im Main-Tauber-Kreis starten die Kalrobia-Narren mit der Rathausübernahme in die fünfte Jahreszeit und auch in Lauda-Königshofen-Oberlauda (Main-Tauber-Kreis) ist Fasnachtseröffnung. Einige Narrenzünfte verlegen den Kampagnen-Start in Richtung Wochenende: Bei den Assamstadter Schlackohren (Main-Tauber-Kreis) beispielsweise beginnt die Faschingszeit am Freitag, ebenso wie in Ellhofen mit dem Tillerwachen. Der Gundelsheimer Carneval-Verein (Kreis Heilbronn) startet am Samstag in die Saison.

Südbaden startet in fünfte Jahreszeit

Start frei für die fünfte Jahreszeit heißt es auch in Südbaden. Die Breisgauer Narrenzunft verleiht Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer am Abend den Freiburger Narrenpreis. Schäfer sei eine wichtige Unterstützerin der Fasnet in der Region und kenne die Sorgen und Nöte der Zünfte und Narrenverbände, heißt es zur Begründung. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des feierlichen Lichtanzündens der Breisgauer Narrenzunft in Freiburg. Dabei wird auch das diesjährige Fasnetsmotto verkündet.

Auch in Lörrach und Weil am Rhein wird der 11.11. als Auftakt der Fastnacht gefeiert. In Lörrach etwa mit dem traditionellen "Schnägge-Esse" und der Ausrufung des Protektors um 11:11 Uhr.