"Ich habe den tollsten Job der Welt, ich mache ihn wirklich gerne. Ich habe viele Freiheiten und man weiß nie, was auf einen am nächsten Tag zukommt, weil es so abwechslungsreich ist. Es macht so viel Spaß, dass ich gar nichts anderes machen will."

Patrica Erb-Korn, Chefin der Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)