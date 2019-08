Unfassbar aber Realität: Auf offener Straße wurde ein Mann am Mittwochabend im Stuttgarter Fasanenhof erstochen, kurze Zeit später erscheinen Videos der Tat in den sozialen Netzwerken. Auch AfD-Politikerin Alice Weidel teilte ein Video. Ist das erlaubt?

Im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof wird ein Mann auf offener Straße erstochen - laut Polizei mit einem "schwertähnlichem Gegenstand". Auch Stunden nach der Bluttat kursieren am Donnerstag noch mehrere Videos im Netz, auf denen der mutmaßliche Täter auf den Mann einsticht. Die Videos wurden unter anderem auf den Plattformen Facebook und Twitter gepostet und geteilt. Auch Bilder, auf dem der getötete Mann deutlich zu sehen ist, kursieren im Internet.

In den sozialen Medien kursieren mehrere Videos, die den mutmaßlichen Mord im Fasanenhof Stuttgart zeigen. Screenshot von Facebook und Twitter

Alice Weidel stellt Mord-Video auf Facebook

Die AfD-Politiker Alice Weidel hat am Donnerstagnachmittag Ausschnitte aus einem Video auf ihre Facebookseite gestellt und schreibt: "Wir sind so satt an den täglichen Morden. Es ist unfassbar, wohin sich unser Land entwickelt. Die innere Sicherheit ist dahin." Das Video auf Weidels Seite wurde zum jetzigen Zeitpunkt 8.687 mal geteilt. Es zeigt den mutmaßlichen Täter, der hinter einem geparkten Kleinwagen auf sein Opfer, das nicht zu sehen ist, mit einem - laut Polizei "schwertähnlichem Gegenstand" - einsticht. In diesem Video ist auch zu hören, wie eine Frau zu einem Mann sagt: "Ruf mal die Polizei." Er antwortet mit ruhiger Stimme: "Das hat ja schon jemand gemacht," und filmt die Szene weiter.

SWR zeigt das Video nicht Im Rahmen unserer Berichterstattung über den Mord im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof zeigen wir das Originalvideo bewusst nicht. Wir arbeiten nach journalistischen Qualitätsprinzipien und schützen Persönlichkeitsrechte.

Machen sich die Facebook- und Twitter-User strafbar?

Nach deutschem Recht ist es strafbar, eine solche Gewalttat zu filmen oder zu veröffentlichen. Zusätzlich ist es auch strafbar solche Videos weiterzuverbreiten. Bei Videos bei denen man das Opfer selbst nicht sieht, wie im Fall des Videos auf der Facebook-Seite von Alice Weidel, könnte es rechtlich anders zu bewerten sein.

#Gewaltvideos Man findet Videoaufzeichnungen realer Gewalt- und Tötungshandlungen im Internet! Die Herstellung und Verbreitung von Medien, die grausame oder unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen zeigen, sind verboten (§ 131 Strafgesetzbuch). @LkaBaWue https://t.co/hOwbnhwZPK Landeskriminalamt BW, Twitter, 1.8.2019, 12:07 Uhr

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verbreitung der Mord-Videos

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf den Vorfall reagiert und einen sogenannten Prüfvorgang angestoßen. Er richtet sich gegen die Personen, die Aufnahmen des mutmaßlichen Mordes veröffentlicht haben. Der Vorwurf: Ein möglicher Verstoß gegen den Paragraphen 201a "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen". Ein Verstoß kann laut Strafgesetztbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit ein Geldstrafe bestraft werden.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Hans-Jürgen Kirstein, erklärte zu den Filmaufnahmen, es sei "fast schon geschmacklos, wenn Menschen so etwas tun". Er verwies auf den Opferschutz. Die Tat selbst spiegele ein gesamtgesellschaftliches Problem wieder: Viele Konflikte würden nicht mehr verbal, sondern mit Gewalt ausgetragen. "Das gibt es auf allen Ebenen", sagte er.

Sckerl: "Gedanken sind bei den Menschen, die die Tat mitansehen mussten"

Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Hans-Ulrich Sckerl, hat nach dem Messerangriff in Stuttgart Hass und Hetze in den sozialen Medien verurteilt. Er teilte dem SWR exklusiv mit: "Wir sind entsetzt über die Bluttat, bei der ein Mensch auf grausame Weise sein Leben lassen musste. Wir vertrauen der Polizei, die alles daran setzen wird, die Hintergründe aufzuklären." Sckerl betont, nun seien die Gedanken bei den Angehörigen des Opfers, aber auch bei den Menschen, die die Tat mitansehen mussten.

"Es ist beschämend, wie sehr dieses tragische Ereignis im Netz von AfD und rechten Kreisen instrumentalisiert und missbraucht wird. Das Verbreiten eines Videos, auf dem die Gewalttat zu sehen ist, dient einzig und allein dem Schüren von Hass und Hetze." Hans-Ulrich Sckerl, Innenpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag

Angesichts der Zunahme von Messerangriffen sehe Sckerl Handlungsbedarf. "Das Tragen von Messern in der Öffentlichkeit darf nicht länger toleriert werden. Es ist ein verbotenes Delikt. Dagegen muss mit allen Mitteln des Waffenrechts deutlich konsequenter vorgegangen werden," fordert der Grünen-Politiker.