Brandenburger Behörden sind Händlern von gefälschten Krebsmedikamenten auf der Spur. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Pharma-Großhändler aus Baden-Württemberg.

Mit einer großangelegten Durchsuchungsaktion sind Ermittler gegen gefälschte Arzneimittel vorgegangen. Beamte des Landeskriminalamts Brandenburg durchsuchten am Mittwoch in Baden-Württemberg, Ungarn und der Schweiz sieben Wohnungen, Firmensitze und Warenlager unter anderem von Pharmaunternehmen und Apotheken, wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Freitag mitteilte.

Im Fokus der Ermittlungen steht der 43-jährige Geschäftsführer eines Pharma-Großhändlers in Baden-Württemberg, der seit dem Frühjahr 2018 Krebsmedikamente mit gefälschten Verpackungen und Beipackzetteln vertrieben haben soll. Der Hersteller des Originalpräparats teilte mit, es bestünden keine signifikanten Unterschiede zum Originalprodukt. Deshalb sei noch unklar, ob auch die Wirkstoffe der Arzneimittel gefälscht wurden. Aber schon die Manipulationen an der Verpackungen reichen aus, dass ein Arzneimittel nicht mehr verkauft werden darf.

Manipulationen fielen in Brandenburg auf

Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Unterlagen und elektronische Daten gesichert. Der Geschäftsführer eines ungarischen Pharmaunternehmens gilt ebenfalls als Beschuldigter und wurde von den dortigen Behörden vernommen. Die Ermittlungen zu den Vertriebswegen und Manipulationen dauern an.

Die Manipulationen seien erstmals einem Brandenburger Pharma-Großhändler aufgefallen, so das Polizeipräsidium. Dieser informierte das zuständige Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, das umgehend den Vertrieb dieser Charge in Deutschland und Europa stoppte.

Markt für Krebsmedikamente ist äußerst lukrativ In Deutschland gibt es eine Regelung, dass zehn Prozent aller Medikamente, die hier verkauft werden, aus dem Ausland kommen müssen. Diese Regelung haben die Krankenkassen durchgesetzt, weil sie Kosten senken wollen, denn beispielsweise Krebsmedikamente sind sehr teuer. In anderen Ländern kosten dieselben Medikamente oft die Hälfte. Eine Expertenkommission - eingesetzt vom Gesundheitsministerium in Brandenburg - fordert in einem Gutachten, diese Zehn-Prozent-Quote wieder abzuschaffen. Denn: "In den vergangenen Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass Importe zunehmend als Zugangsweg für qualitativ minderwertige, gestohlene oder gefälschte Arzneimittel genutzt werden." Das gefährde vor allem die Sicherheit der Patienten.

Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen.