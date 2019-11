Unerwarteter Geldsegen in der baden-württembergischen Landeskasse: Grün-Schwarz hat im neuen Doppelhaushalt zwei Milliarden Euro mehr als erwartet. Was passiert nun mit dem Geld?

Steuermehreinnahmen und Diesel-Bußgelder sorgen für ein lautes Klingeln in der baden-württembergischen Landeskasse. Zwei Milliarden Euro mehr für den kommenden Doppelhaushalt - das weckt Begehrlichkeiten.

Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) schlägt vor, davon rund eine Milliarde Euro in Rücklagen für Risiken zu stecken. Das geht aus einem Papier hervor, das sie zur Sitzung der Haushaltskommission am Montagabend in Stuttgart mitbrachte.

CDU hält an Idee einer Klimaschutzstiftung fest

Die Kommission fasste jedoch keine Beschlüsse, da die CDU-Landtagsfraktion Beratungsbedarf hat. Sie möchte weniger Geld zurücklegen, dafür aber mehr in Themen wie innere Sicherheit, Digitalisierung und Klimaschutz stecken. "Ich bin nicht dafür, über eine Milliarde Euro nur in eine Rücklage zu stecken. Wir müssen auch gestalten", sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Er hält zum Beispiel an Plänen für eine Klimaschutzstiftung fest, obwohl die Grünen diese nicht wollen. Die Idee: Für seine eigenen CO2-Emissionen könne das Land Geld in die Stiftung einzahlen. Dieses Geld solle dann genutzt werden, um in Klimaschutzmaßnahmen in Baden-Württemberg zu investieren.

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) bekräftigte am Dienstag, er könne nicht erkennen, dass so eine Stiftung den Klimaschutz relevant vorantreiben könnte. Zum einen könne so eine Stiftung allenfalls nur gemeinnützige Projekte fördern. Zum anderen müsse sie, um vernünftig arbeiten zu können, mit einem deutlich höheren Stiftungsvermögen ausgestattet werden, als Geld zur Verfügung stehe.

Kretschmann tritt auf die Bremse

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) versuchte, allzu große finanzielle Begehrlichkeiten zu dämpfen. "Es gibt Handlungsspielräume, aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein." Er verwies auf die sich eintrübende Wirtschaftsentwicklung - die Steuerschätzungen seien mit Vorsicht zu genießen. "Ich bin mit der Finanzministerin einig, dass wir eine hohe Risikorücklage machen müssen, um diesen konjunkturellen Risiken zu begegnen." Aber auch die Hochschulen, der Klima- und Artenschutz bräuchten noch mehr Geld.

Gewerkschaft fordert mehr Geld für Polizisten

Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, forderte eine bessere Bezahlung der Polizisten, aber auch mehr Tarifbeschäftigte und Verwaltungsbeamte. "Es geht schon lange nicht mehr um die Frage der Attraktivität der Polizeiarbeit, sondern um die Funktionsfähigkeit der Polizei", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Freie Gelder sollten in die personelle Stärkung der Polizei und eine höhere Bezahlung der Überstunden fließen.

Seine Kritik richtete Kusterer nicht an Innenminister Thomas Strobl (CDU), der sich in einigen Bereichen in der Haushaltskommission durchgesetzt habe, sondern direkt an Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne). Aktuell seien mehr als zehn Prozent der Haushaltsstellen der Polizei in den regionalen Präsidien im Polizeivollzug nicht besetzt, wodurch das Land im Jahr 2019 allein 50 Millionen Euro spare. "Das wollen wir zurück." Abzüglich der Steuern bekomme der Polizeibeamte "nicht sehr viel mehr als den Mindestlohn".

Auch Hochschulen wollen mehr Geld

Auf mehr Geld hofft aber auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Der geltende Hochschulfinanzierungsvertrag läuft Ende 2020 aus - es muss ein neuer Vertrag bis zum Jahr 2025 her. Die bislang eingeplanten Summen sind den Hochschulen viel zu wenig.

Sitzmann bringt den neuen Haushalt an diesem Mittwoch in den Landtag ein, wo er in den kommenden Wochen diskutiert und ergänzt werden soll. Am 18. Dezember soll das Parlament ihn mit den Stimmen der grün-schwarzen Regierungsfraktionen beschließen. Der Doppeletat sieht bislang Ausgaben in Höhe von insgesamt 102,5 Milliarden Euro vor.