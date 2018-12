Stephan Leyhe im Porträt

In Oberstdorf startete die 67. Vierschanzentournee mit der Qualifikation für das Auftaktspringen. In neuer Rolle geht Stefan Leyhe in den ersten Saisonhöhepunkt der Skispringer. Der 26-jährige Schwarzwälder ist nach seinem ersten Podestergebnis in diesem Winter ein Hoffnungsträger fürs deutsche Team.