Raketen und Böller haben in der vergangenen Nacht in Baden-Württemberg etliche Brände verursacht. In Karlsruhe wurde ein dreijähriges Mädchen durch einen Feuerwerkskörper am Auge verletzt.

Dauer 00:34 min Silvester in Stuttgart "ohne schwerwiegende Vorkommnisse" Das erste Fazit der Stuttgarter Polizei zur Silvesternacht hieß laut Mitteilung: "Insgesamt kam es zu keinen schwerwiegenden Vorkommnissen." Dennoch gab es 22 Anzeigen - unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Laut Polizei fielen insbesondere auf dem Karlsruher Schlossplatz etwa 2.000 Feiernde auf, die gezielt mit Feuerwerkskörpern in die Menschenmenge schossen. Dabei sei auch die Dreijährige am Auge verletzt worden, die im Krankenhaus behandelt werden musste. In Mannheim erlitten insgesamt drei Menschen Brandverletzungen durch Feuerwerkskörper, die am Wasserturm und in den Planken gezielt in Gruppen geschossen wurden. Außerdem wurden Polizisten in Mannheim aus einer Gruppe von Menschen heraus angegriffen. Mehrere Beamte wurden dabei den Angaben der Polizei zufolge mit Faustschlägen traktiert und leicht verletzt. Auch auf dem Stuttgarter Schlossplatz hatte die Polizei bei rund 2.500 Feiernden gut zu tun. 22 Strafanzeigen wurden dort verhängt - unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung. Zudem schritten die Beamten wegen nicht zugelassener Feuerwerkskörper ein.

Hoher Sachschaden durch Brände

In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist in der Silvesternacht der Dachstuhl eines Wohnhauses völlig niedergebrannt. Nach Polizeiangaben verursachten in Mülltonnen entsorgte Feuerwerkskörper das Feuer. Zwei Bewohner des Hauses brachten sich unverletzt in Sicherheit. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 300.000 Euro. Das Haus, in dem 17 Personen gemeldet sind, ist vorerst nicht bewohnbar. Vermutlich ebenfalls durch Feuerwerk brannte in Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis eine Lagerhalle ab - der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

In Lörrach stand der Balkon eines 15-stöckigen Hochhauses in Flammen - laut Polizei wegen einer Silvesterrakete. Auch in Mannheim geriet der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand - Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein Feuerwerkskörper, wie die Polizei mitteilte. Fünf Menschen, die in der angrenzenden Wohnung waren, brachten sich selbst in Sicherheit.

In Stuttgart-Degerloch feuerte laut Polizei ein 57-jähriger Mann unachtsam Feuerwerksraketen aus der Hand heraus ab. Durch ein gekipptes Fenster gelangte eine Rakete in eine Wohnung und verursachte dort ein Feuer. Zwei Bewohner im Alter von 15 und 62 Jahren erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ambulant versorgt.

In Bernau (Kreis Waldshut) musste die Feuerwehr ein Gasthaus mit etwa 50 Personen evakuieren, da aus dem Keller starker Rauch drang. Ein Mitarbeiter des Gasthofes hatte laut Polizei offenbar Reste des Feuerwerks zu früh im Keller verstaut, ein Feuer entstand. Der Brand konnte jedoch gelöscht werden, bevor Schaden am Gebäude entstand.

Neun Garagen an einem Ort in Flammen

In Singen im Kreis Konstanz wurden in der Silvesternacht gleich neun Garagen ein Raub der Flammen. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht mitteilte, wurde der Brand vermutlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst, die versehentlich in die falsche Richtung abgeschossen worden waren. Eine Person, die als Verursacher infrage komme, habe sich bereits bei der Polizei gemeldet.

Auch in Ditzingen-Hirschlanden (Kreis Ludwigsburg) brannten zwei nebeneinanderliegende Garagen, das angrenzende Haus wurde beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. In Leonberg wurde ein Carport samt hochwertigem Pkw zerstört.

In Reutlingen brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses - ob Feuerwerk verantwortlich war, ist noch unklar 7aktuell.de/Marc Gruber

Brandursache teilweise noch unklar

Auch in Reutlingen und in Willstätt im Ortenaukreis haben Brände mehrere hunderttausend Euro Schaden verursacht. Ob dafür ebenfalls Feuerwerk verantwortlich war, ist noch unklar. In Willstätt brannte ein Bungalow ab, zwei Nachbarhäuser wurden beschädigt. In Reutlingen wurde der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses zerstört.

Möglicherweise Brandstiftung

In Überlingen im Bodenseekreis musste die Feuerwehr eine halbe Stunde vor Jahreswechsel zu einem Autobrand ausrücken. Hier schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.