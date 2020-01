Feuerwerkskörper haben in der Silvesternacht in Baden-Württemberg zahlreiche Brände verursacht. In Stuttgart wurden Polizisten gezielt mit Raketen beschossen.

Dauer 0:50 min So war die Silvesternacht in Baden-Württemberg Die Baden-Württemberger haben den Jahreswechsel weitgehend friedlich gefeiert. Die Feuerwehren im Land mussten in der Nacht allerdings zahlreiche Brände löschen. Laut einer ersten Bilanz der Polizei verliefen die Silversterfeiern und -veranstaltungen im Land zwar weitgehend friedlich. Die Feuerwehr musste allerdings vielerorts ausrücken, um Brände zu löschen. Im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund brannten sechs Autos in einer Tiefgarage. 170 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Nachdem ein Statiker die Brandstelle begutachtet hatte, konnten aber laut Polizei alle Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache sei noch unklar, sagte eine Sprecherin, Silvesterfeuerwerk sei eine mögliche Ursache. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst noch nicht bekannt. Bewohner werfen vermutlich Feuerwerkskörper in Mülltonne In Biberach fing eine Mülltonne Feuer, das auf zwei Doppelhaushälften übergriff. Offenbar hatten die Bewohner benutzte Feuerwerkskörper in der Tonne entsorgt. Die beiden Familien, die in den Häusern wohnen, blieben unverletzt, ihre Häuser sind jedoch unbewohnbar. Der Schaden an den beiden Doppelhaushälften beträgt laut Polizei mehrere hunderttausend Euro. In Rielasingen-Worblingen im Kreis Konstanz brannte der Dachstuhl eines Gebäudes. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro. Polizisten mit Raketen beschossen Auf dem Stuttgarter Schlossplatz, wo die Stadt dieses Mal aus Sicherheitsgründen ein Feuerwerksverbot verhängt hatte, feierten tausende Menschen friedlich. Im Umfeld wurden allerdings Polizisten gezielt mit Silvesterraketen beschossen. 23 mutmaßliche Täter wurden angezeigt.