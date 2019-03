per Mail teilen

Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind 2018 in Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Auch die Gewalt gegen Polizeibeamte ist auf einem Rekordniveau. Insgesamt sind die Straftaten jedoch rückläufig.

Im Jahr 2018 seien 2.390 Polizisten verletzt worden - eine Zunahme von etwa 22 Prozent. Das geht aus der neuen Polizeilichen Kriminalstatistik des Landes hervor, die der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag offiziell vorgestellt hat.

Sexuelle Übergriffe nehmen zu

Auch die Zahl der Sexualdelikte ist um knapp 25 Prozent angestiegen. Ein Grund dafür sind laut Innenministerium Änderungen bei den statistischen Erfassungskriterien infolge der Gesetzesänderungen, beispielsweise durch die Einführung der sexuellen Belästigung in das Strafgesetzbuch.

Jede dritte Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung ereignet sich im öffentlichen Raum. Die Polizei Baden-Württemberg hat daher für das Jahr 2019 die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung als Handlungsschwerpunkt definiert.

Mehr Gewalt im öffentlichen Raum

Der Statistik zufolge haben auch die gewaltsamen Angriffe auf den Straßen und Plätzen im Land zugenommen. Die Zahl sogenannter Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum kletterte auf 27.444 Fälle. Im Jahr 2017 waren es noch 26.089 Fälle - ein Plus von rund fünf Prozent.

Insgesamt rund 572.000 Delikte in BW

Die Gesamtzahl der Straftaten in Baden-Württemberg ist demnach aber weiter rückläufig. 2018 gab es laut "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Freitag) rund 572.000 Delikte - 1,3 Prozent weniger als noch 2017. Die Aufklärungsquote hat sich 2018 hingegen weiter leicht erhöht. Die Kriminalitätsbelastung in Baden-Württemberg erreichte im Jahr 2018 das niedrigste Niveau seit Anfang der 90er Jahre, so das Innenministerium.