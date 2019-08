per Mail teilen

Colette Rückert-Hennen leitet seit März 2019 das Personalressort des Energieversorgers EnBW. An entscheidender Stelle bestimmt die 58-Jährige damit die Energiewende mit.

In der Vergangenheit hatte sie unter anderem beim internationalen Touristikkonzern Thomas Cook oder bei der SolarWorld AG in der Unternehmensführung gearbeitet und dabei eine steile Karriere hingelegt. Zu ihren Aufgaben bei der EnBW gehört es, Leute einzustellen oder zu entlassen. Zur Zeit überwiegen die Einstellungen.

Die Karlsruher EnBW ist nach RWE und E.ON das drittgrößte Energieunternehmen Deutschlands. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Richtige Balance zwischen Spannung und Entspannung

Das richtige Maß und die gerade Linie finden, Colette Rückert-Hennen ist gerade dabei, sich einzurichten. Sie ist noch nicht lange in Karlsruhe. Vor einem Monat erst hat sie hier ihr neues Büro bezogen – hoch oben in der Chefetage.

Es warten jedenfalls schon jede Menge neuer Aufgaben auf sie: Manche Kraftwerke sind in die Jahre gekommen. Dazu kommt die Energiewende – weg von fossilen Brennstoffen, hin zu regenerativen Quellen wie zum Beispiel Windkraft.

Die EnBW steckt mitten im Wandel vom größten AKW-Betreiber zum nachhaltigen Energieversorger. SWR

Offen, zupackend und gewinnend

Offensichtlich geht Rückert-Hennen all dies jedoch entschlossen an. Sie zeigt weder Berührungsängste, noch Scheu vor neuen Selbsterfahrungen. Etwa wenn sie in der Ausbildungswerkstatt aus reiner Neugierde selbst Hand anlegt, zum Ausbildungsgerät greift und ebenfalls versucht, virtuell eine Schweißnaht zu setzen, um Punkte im Computer-Simulator miteinander zu verbinden. 41 Punkte von 80 möglichen schafft sie dabei. Auch eine Personalchefin kann nicht alles – vieles andere dann aber doch sehr gut. Das verschafft ihr die nötige Souveränität, über ihr kleines Missgeschick und damit über sich selbst herzlich zu lachen.