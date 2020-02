Kaum Sehkraft, Epilepsie, schlechtes Gehör - so die Vorurteile: Immer wieder verursachen Senioren schwere Unfälle auf baden-württembergischen Straßen. Einige Experten fordern nun Gesundheitschecks, eine Art "Senioren-TÜV".

Schwindende Seh- und Hörkraft und nachlassende Reaktionsgeschwindigkeit machen manche Senioren zur Gefahr im Straßenverkehr. Warum darf jeder den Führerschein behalten solange er lebt? Brauchen wir einen "Fahrer-TÜV" wie in anderen Ländern?

September vergangenen Jahres: Zwei Menschen starben in Berlin bei einem Unfall mit einem SUV. Anschließend gab es eine große Debatte rund um die Gefährlichkeit der großen Autos. Lokalpolitiker erklärten das SUV gar zum größten Risikofaktor im Straßenverkehr.

Verkehrsmediziner: Problem sitzt oft am Steuer

Verkehrsmediziner Mathias Bieberbach sieht darin eine verfehlte Diskussion. Für ihn liegt das Problem nicht beim Fahrzeug, sondern hinter dem Steuer desselben. "Das Hauptrisiko im Straßenverkehr ist der Fahrer", so Bieberbach gegenüber dem SWR. Es mache "überhaupt keinen Sinn", dass Autos regelmäßig untersucht, die Fahrer aber völlig ignoriert würden.

Immer wieder kommt es auch in Baden-Württemberg zu schweren Unfällen mit Senioren. Sie durchbrechen dicke Wände in Parkhäusern, stürzen in die Tiefe. Sie überfahren Ehepartner, die sie in den Parkplatz einweisen wollen. Für Verkehrsmediziner Bieberbach ein alarmierendes Signal.

Bieberbach fordert einen "Senioren-TÜV". Seiner Ansicht nach sollte jeder Autofahrer, der älter als 50 Jahre ist, zum turnusmäßigen Gesundheitscheck und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft werden. In der Schweiz und in vielen Ländern Europas gibt es das bereits - dort müssen Autofahrer mit 70 oder 75 zu einer Art "Fahrer-TÜV“. Bereit jetzt bieten Fahrschulen für ältere Menschen ein Auffrischung des Führerscheins an - allerdings auf freiwilliger Basis.

Lkw-Fahrer werden regelmäßig untersucht

Mediziner Bieberbach untersucht regelmäßig professionelle Bus-, Taxi- und Lkw-Fahrer. Diese sind laut Fahrerlaubnisverordnung verpflichtet, sich alle fünf Jahre einem Gesundheitscheck zu unterziehen. Auffällig dabei: Jeder Achte von ihnen hat Gesundheitsprobleme - oft Bluthochdruck, Sehschwächen oder Diabetes. Warum sollten sich derartige Gesundheitsproblematiken nicht auch im privaten Bereich wiederfinden?

Sehkraft, Verkehrsregeln, der "Erste-Hilfe-Kurs" - all dies wird getestet, wenn man den Führerschein macht, in der Regel mit etwa 18 Jahren. Danach nie wieder. Dabei werden Menschen mit fortgeschrittenem Alter zunehmend zur Unfallgefahr, ohne es selbst zu ahnen.

"Gas gegeben statt Bremse getreten"

Die Gefahr wächst schleichend: Wenn die Sehkraft, das Gehör und die Reaktionsgeschwindigkeit nachlassen, dann kommt es zu Unfällen mit teilweise dramatischen Folgen. "Gas gegeben statt Bremse getreten" - eine Schlagzeile, die man immer wieder liest. Sind Autofahrer über 75 in einen Unfall verwickelt tragen sie in fast drei Viertel der Fälle die Hauptschuld.

Laut einer Statistik des Deutschen Verkehrssicherheitsrates verunglückten im Jahr 2018 insgesamt 53.268 ältere Menschen im Alter von 65 oder älter im Straßenverkehr, das waren 7,4 Prozent mehr als ein Jahr davor. Davon wurden 38.657 Senioren leicht und 13.566 Senioren schwer verletzt. Gestiegen ist auch die Zahl der getöteten Senioren gegenüber dem Vorjahr um 51 Personen auf 1.045 im Jahr 2018.

"Senioren-TÜV" ab 70?

Für Verkehrsmediziner Bieberbach ist klar: Ältere Autofahrer sollten sich einer Gesundheitskontrolle unterziehen. Jahrzehntelanges Fahren ohne Check - für ihn nicht hinnehmbar. Seine konkrete Idee: Demenz, Reaktionsfähigkeit oder andere Erkrankungen müssten spätestens ab 70 regelmäßig überprüft werden. In einem weiteren Schritt sogar früher. Übrigens war die Ursache des tödlichen SUV-Unfalls in Berlin laut Staatsanwaltschaft ein epileptischer Anfall des 42-jährigen Fahrers.