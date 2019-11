In seinem neuen Schwarzbuch dokumentiert der Bund der Steuerzahler anhand von 100 Beispielen den sorglosen Umgang mit Steuergeldern. In Baden-Württemberg werden neun Fälle aufgelistet.

Verschwendung von Steuermillionen bei der Digitalisierung von Schulen, ein sinnloser Kreisverkehr für Radfahrer - neun Fälle von "sorglosem Umgang mit dem Geld der Steuerzahler" prangert der Bund der Steuerzahler in Baden-Württemberg an.

Dauer 1:14 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Schwarzbuch: Stadt Stuttgart verschwendet Steuergelder für Studie Von insgesamt hundert Fällen bundesweit hat der Bund der Steuerzahler neun Fälle von Steuergeldverschwendung in Baden-Württemberg ausfindig gemacht. Einer davon ist eine Machbarkeitsstudie der Stadt Stuttgart. Video herunterladen (3 MB | MP4)

In seinem am Dienstag in Stuttgart vorgestellten Schwarzbuch bezeichnet der Steuerzahlerbund die Bildungsplattform "Ella" sowie das Amtliche Schulverwaltungsprogramm (ASV) als Millionengräber. Aber auch so manch skurril anmutende Lokalposse findet sich im Schwarzbuch - zu finden oben in der Bildergalerie.