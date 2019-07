per Mail teilen

Die geplante Vorverlegung des Stichtags für die Einschulung könnte zu Engpässen in Kindergärten und Kitas führen, warnen kommunale Spitzenverbände in Baden-Württemberg.

Eine erste Klasse der Grundschule in Heilbronn-Biberach (Archivbild) SWR

Das schreiben Gemeindetag, Städtetag und Landkreistag in einem Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), der dem SWR vorliegt.

Die Verlegung des Einschulungsstichtags vom 30. September auf den 30. Juni ab dem übernächsten Schuljahr beträfe rund 25.000 Kinder in Baden-Württemberg, heißt es in dem gemeinsamen Brief.

Änderung ist Wunsch vieler Eltern sogenannter "Sommerkinder"

Abzüglich des Anteils der Kinder, die später eingeschult werden, ergebe sich daraus im Herbst 2020 kurzfristig ein zusätzlicher Bedarf von bis zu 20.000 Betreuungsplätzen. Dies sei bisher in keiner Planung der Kommunen vorgesehen. Außerdem fehlten ohnehin Kita-Plätze im Land.

Kultusministerin Eisenmann verweist darauf, dass die Stichtags-Änderung auf den Wunsch vieler Eltern zurückgehe, deren Kinder im Sommer geboren sind. Eine Mutter hatte dazu eine Online-Petition gestartet, die mehr als 21.000 Unterstützer fand. Ende August will Eisenmann mit Vertretern von Städten und Gemeinden über die Ausgestaltung sprechen.

Neue Regelung soll 2020/21 in Kraft treten

Der Bildungsausschuss des Landtags hatte sich Anfang Juli für einen früheren Stichtag zur Einschulung ausgesprochen. Ein entsprechender Beschlussantrag von Grünen, CDU, SPD und FDP wurde mit einer Enthaltung angenommen. Zum Schuljahr 2020/2021 könne die neue Regelung in Kraft treten, hieß es. Das Kultusministerium will eine notwendige Änderung des Schulgesetzes ausarbeiten und dem Landtag vorlegen.

In Baden-Württemberg gilt seit 2007/2008 der Stichtag 30. September. Kinder, die nach dem Stichtag sechs Jahre alt werden, müssen erst im Folgejahr zur Schule gehen. "Der Ausschuss teilt die Überzeugung der Eltern und wissenschaftlicher Studien, dass zu frühe Einschulung erhebliche negative Folgen für den späteren Lernweg dieser Kinder haben kann", sagte die Vorsitzende des Bildungsausschusses, Brigitte Lösch (Grüne), nach der Abstimmung Anfang Juli. Die Opposition will die Änderung des Schulgesetzes mittragen.