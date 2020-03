Kultusministerin Eisenmann hat die Forderung des Philologenverbands zurückgewiesen, Baden-Württembergs Schulen wegen des Coronavirus zu schließen. Der Vorlesungsbeginn an Hochschulen wird jedoch verschoben.

Pauschale Schulschließungen wegen des Coronavirus? Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) widerspricht dem Verband der Gymnasiallehrer vehement. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Niedermüller/dpa

"Zum jetzigen Stand sind flächendeckende und pauschale Schließungen von Schulen und Kitas nach wie vor nicht das Gebot der Stunde", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch in Stuttgart. Es sei unverantwortlich, dass der Philologenverband den "Ausnahmezustand" ausrufe. Das Kultusministerium beobachte die Situation genau und handle weiter "besonnen, lageorientiert und auf Basis der Einschätzung der Gesundheitsämter vor Ort", so die Ministerin. Eisenmann geht davon aus, dass die Prüfungen für Gymnasiasten, Realschüler und Hauptschüler regulär ablaufen können. Allerdings soll es im Fall von Corona-bedingten Ausfällen mehr Ersatztermine zum Nachschreiben geben.

Gymnasiallehrer-Verband fordert pauschale Schulschließungen

Der Philologenverband, der rund 9.000 Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg vertritt, hatte am Morgen sofortige präventive Schulschließungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie gefordert. Er bezog sich dabei auf Pläne der Landesregierung, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern zu untersagen. Der Schulbetrieb an großen Gymnasien entspreche solchen Großveranstaltungen, hieß es.

"Wenn nicht sofort drastische Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet werden, könnten in drei Wochen in Baden-Württemberg Zehntausende infiziert sein." aus einer Mitteilung des Philologenverbands

Die Gesundheitsämter handelten völlig uneinheitlich, kritisierte der Verband. Außerdem könnten die Schulen nicht wirksam überprüfen, ob Schüler in den Faschingsferien in Risikogebieten waren - etwa im Ski-Urlaub in Südtirol. Um eine Pandemie zu vermeiden, sollten daher alle Schulen bis zum 3. April geschlossen werden. Danach beginnen in Baden-Württemberg die zweiwöchigen Osterferien bis 19. April.

Vorlesungsbeginn an Hochschulen auf nach Ostern verschoben

Bis nach Ostern verschoben wird jedoch der Vorlesungsbeginn zum Sommersemester an den Hochschulen in Baden-Württemberg. Das Wissenschaftsministerium bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht von "Mannheimer Morgen" und "Heilbronner Stimme". Wissenschaftsministerin Theresia Bauer brachte gemeinsam mit Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) einen Erlass auf den Weg. "Wir wollen den Prozess der Ausbreitung verlangsamen", begründete Bauer die Anweisung.

Forschungsbetrieb geht weiter

Bisher sei Baden-Württemberg noch in der Lage, die Infektionswege nachvollziehen zu können. Dies müsse möglichst lange so bleiben. Nach Angaben eines Sprechers des Ministeriums betrifft die Regelung den Vorlesungsbetrieb, nicht aber die Forschungsarbeiten an den Hochschulen in Baden-Württemberg.

Die Verschiebung des Vorlesungsbeginns betrifft nach Bauers Angaben vor allem die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dort würden die Vorlesungen am kommenden Montag starten, an den Unis Anfang April.