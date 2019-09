Vor Beginn des neuen Schuljahres beklagt der Berufsschullehrer-Verband in Baden-Württemberg einen Mangel an Fachkräften. Er fordert mehr Anstrengungen des Kultusministeriums.

Dauer 1:09 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Berufsschullehrer-Verband fordert Land zum Handeln auf Der Lehrermangel ist auch an Berufsschulen in Baden-Württemberg ein großes Problem. In keiner anderen Schulart falle so viel Unterricht aus, so der Verband der Berufsschullehrer. Video herunterladen (3 MB | MP4)

Die Beruflichen Schulen haben die Politik aufgefordert, deutlich mehr gegen den Lehrermangel zu tun. Derzeit bestehe an diesen Schulen in Baden-Württemberg ein Defizit von rund 1.200 Stellen, bis zum Jahr 2030 fehlten rund 2.150 Lehrer, sagte der Landesvorsitzende des Lehrerverbandes Beruflicher Schulen, Herbert Huber, am Montag in Stuttgart. Besonders betroffen seien Mangelfächer. Dazu zählten zum Beispiel Informatik, Biotechnologie, Gesundheit, Holztechnik, Pflege, Sozialpädagogik, Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, so Huber.

Die Konsequenz des Lehrermangels sei die Zusammenlegung von Klassen, Mehrarbeit für die Lehrer oder Zusatzaufgaben ohne Ausgleich. Wenn die Beruflichen Schulen ihre Qualität halten oder verbessern sollten, dann müsse mehr für die Nachwuchsgewinnung getan werden. Huber fordert vom Land ein klares Konzept dazu.

Dauer 0:46 min "Eisenmann muss Rahmenbedingungen schaffen" Die Beruflichen Schulen haben die Politik aufgefordert, deutlich mehr gegen den Lehrermangel in Baden-Württemberg zu tun. Der Landesvorsitzende des Lehrerverbandes Beruflicher Schulen, Herbert Huber, fordert Kultusministerium zum Handeln auf.

70 Stellen an Berufsschulen unbesetzt

Ansonsten drohe an den Beruflichen Schulen ein Lehrermangel, wie es ihn schon heute an den Grundschulen gebe. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte vor einigen Tagen erklärt, dass zum Schuljahresbeginn an den Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg 70 Stellen unbesetzt geblieben seien. Für Huber ist das aber nur die halbe Wahrheit. Häufig stellten Schulleitungen, die in Mangelfächern keine geeigneten Spezialisten fänden, Lehrer ein, deren Fächerkombination nicht so ganz passe, nur, damit die Stelle nicht verfalle.

Arbeitsbelastung für Lehrer viel zu hoch

Generell sei die Arbeitsbelastung viel zu hoch. Huber erwartet, dass im neuen Schuljahr etwa 1,7 Prozent des Pflichtunterrichts an diesen Schulen ausfällt. Er forderte unter anderem den Ausbau der Vertretungsreserve. Diese solle außerdem an einzelne Schulen gebunden werden, damit Unterrichtsausfälle direkt aufgefangen werden könnten.

Eisenmann entgegnete, es sei nicht zu bestreiten, dass sich der Lehrermangel auch auf Berufliche Schulen auswirke. "Wir arbeiten weiter daran, Lehrkräfte zu gewinnen und lassen dabei nichts unversucht." So sei es zum Beispiel gelungen, in diesem Jahr 200 Direkteinsteiger als Lehrer zu gewinnen.